İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için gözler milletvekili aday listelerinin açıklanmasına çevrildi.
Depremin başından bu yana sahada olan Bakan Soylu, gece gündüz demeden depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalıştı.
Öyle ki zaman zaman kendisine yönelik eleştirilere bile bölgedeki çalışmaları nedeniyle cevap veremeyen Soylu, deprem bölgesinin ayağa kaldırılması için elini taşın altına sokmaktan çekinmeyen isimlerin başında geldi.
Depremle birlikte siyaseti bir kenara bırakarak vatandaşlarının yaralarını saran İçişleri Bakanı Soylu, özellikle terörle mücadele konusunda elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor.
Afet dönemlerinde de sahada aktif olarak çalışan kabine üyelerinden biri olduğunu ortaya koyan Soylu, şimdi de açıklanan yeni milletvekili aday listesinde AK Parti'den İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.