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Seçim

AK Parti’de aday listesi kesinleşti: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimine seçimleri için gözler AK Parti aday listesine çevrildi. Listede en çok merak edilen isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

16:34 . 9/04/2023 Pazar
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için gözler milletvekili aday listelerinin açıklanmasına çevrildi.

AK Parti’de aday listesi kesinleşti; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi.
Depremin olduğu ilk andan bu yana gece-gündüz demeden çalıştı

Depremin başından bu yana sahada olan Bakan Soylu, gece gündüz demeden depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalıştı.

Öyle ki zaman zaman kendisine yönelik eleştirilere bile bölgedeki çalışmaları nedeniyle cevap veremeyen Soylu, deprem bölgesinin ayağa kaldırılması için elini taşın altına sokmaktan çekinmeyen isimlerin başında geldi.

Terörle mücadelede elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi

Depremle birlikte siyaseti bir kenara bırakarak vatandaşlarının yaralarını saran İçişleri Bakanı Soylu, özellikle terörle mücadele konusunda elde ettiği başarılarla da adından söz ettiriyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı

Afet dönemlerinde de sahada aktif olarak çalışan kabine üyelerinden biri olduğunu ortaya koyan Soylu, şimdi de açıklanan yeni milletvekili aday listesinde AK Parti'den İstanbul 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.


AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı
AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti’de milletvekili listeleri belli oldu. Buna göre 16 kabine üyesi AK Parti listelerinde birinci sırada aday gösterildi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1.sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. Sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1.sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, AK Parti'den aday oldu.


#Süleyman Soylu
#İçişleri Bakanı
#2023 seçimleri
#AK Parti aday listesi
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