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Seçim

Tanrıkulu Akşener'i yalanladı: HDP masanın ortağı

Tanrıkulu’nun ifadeleri HDP’nin masanın dışında olduğunu iddia eden Akşener’in “Masada HDP yok” sözlerini yalanladı.

04:00 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sezgin Tanrıkulu, Akşener'in ifadelerini yalanladı.

Sezgin Tanrıkulu, Akşener'in ifadelerini yalanladı.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, HDP’nin ortak tutum belgesi ile 6’lı Masa’nın ortak mutabakat metni arasındaki uyuma dikkat çekti. Tanrıkulu; her partinin önceliklerinin olduğunu ancak 6’lı Masa sürecinde önceliklerden vazgeçildiğini söyledi. “İYİ Parti de bazı önceliklerinden vazgeçti ve ortak bir metinde bir araya geldik” diyen Tanrıkulu’nun ifadeleri HDP’nin masanın dışında olduğunu iddia eden Akşener’in “Masada HDP yok” sözlerini yalanladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu’nun HDP’yi CHP Genel Başkanı olarak ziyaret ettiğini ifade ederek, bu uyumun üstünü örtmeye çalıştı. CHP’li Tanrıkulu’nun açıklamalarının HDP Eş Genel Başkanı Buldan’ın, cumhurbaşkanı seçiminde kime destek vereceklerini bayramdan sonra duyuracaklarının ardından gelmesi dikkat çekti.



#Seçim
#Meral Akşener
#Sezgin Tanrıkulu
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