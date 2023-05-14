Terör hesapları manipülasyona erken başladı: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. Milyonlar sabah saatlerinden itibaren sandık başına gidip oylarını veriyor ancak eli kanlı terör örgütü PKK yanlısı hesaplar sosyal medya üzerinden seçime yönelik manipülasyon üretmeye başladı. PKK yanlısı bir sayfanın Van'ın Kalecik Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbalarının bulunduğunu iddia etmesi üzerine İletişim Başkanlığı harekete geçti ve sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada terör örgütü yanlısı hesaplarca yapılan haberin dezenformasyon olduğu ifade edildi.

Manipüle etmeye yönelik dezenformasyon

İletişim Başkanlığı, PKK'nın propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili şu açıklamayı yaptı; "Van Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları var." iddiası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur. Genelge ve kanun gereği kese diye tabir edilen mühür ve kaşelerin olduğu torba, mühürlü olmak zorundadır. Ancak, bu keselerin konduğu büyük torbalarda ise mühür olması gerekmemektedir. Görüntülerdeki torbaların, keselerin olduğu büyük torbalar olduğu açıkça görülmektedir.''

'Yanıltıcı bilgilere itibar etmeyin'

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; ''Bilindiği üzere sandık kurulu; bir başkan, bir üye memur ve tüm siyasi partilerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Herhangi bir oy pusulasına bir işlem yapıldığı tespit edilmesi halinde, bu sandık kurulları tutanak tutmaktadırlar. Yanıltıcı bilgilere itibar etmeyiniz.''



