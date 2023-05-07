Togg nerede?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 2’nci bölgeden AK Parti Milletvekili Adayı. Şehir dinamik ve canlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “atom karınca” olarak nitelediği Varank, bu dinamizme uygun aday olmuş. Bakanla şehrin sokaklarında her an karşılaşmak mümkün. Varank ile bir gün geçirdiğinizde ona neden “atom karınca” dendiğini daha da iyi anlıyorsunuz. Hızına yetişmek mümkün değil, bir programdan diğerine koşturuyor.

Togg’un hikayesinin önemli bir parçası olduğu için Bursalılar ona aşina. Perşembe sabahı (4 Mayıs) ilk buluşması esnaflaydı. Uçağı gece saat 02.30’da Bursa’ya inmişti. Kısa bir uykudan sonra Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Varank’ın genç-yaşlı, ev hanımı-sanayici, her kesimden insanla aynı hızda iletişim kurabilen bir yapısı var.

ESNAF KARDEŞİNİZ OLARAK

Küçüklüğünde İstanbul Mahmutpaşa’da esnaflık yaptığı için esnafla da hemen kaynaştı. Söze “Ben bir esnaf kardeşiniz olarak” diye başladı. Şikayet ya da talepler arka arkaya geldiğinde çözmek için notlar aldı. Bu sırada Büyükorhan Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın yer sorununu belediye başkanını arayıp hemen çözdü.

Yaymacılar, keresteciler, şapka imalatçıları, aynacılar, nakışçıların da olduğu esnafın teknik sorunlarını anlamaya çalışarak notlar aldı.

Seçim öncesi oy toplamak için hayali vaatlerde de bulunmadı.

Varank, Karacabey ilçesinde lokma döküp vatandaşlara dağıttı. Gençler “Bakan lokma dağıtıyor” diyerek sıraya girdi.

Kimi zaman itiraz etti ya da örneğin inşaatı yıllardır bitmeyen Çataltepe Sanayi Sitesi gündeme geldiğinde 3 bin kişinin taraf olduğu bir konuyu halletmenin zor olduğunu hatırlatıp elinden geleni yapma sözü verdi.

“Siyasi süreç nasıl işler bilmiyorum ama yasal düzenleme için çalışacağımın garantisini veririm. Çevre ve Şehircilik Bakanı’na yalvarmam gerekiyorsa da ben yalvarırım” diye ekledi.

BURSASPOR’DA ÇIKIP OYNAYAMAM

Bakkallar, zincir marketlerden şikayet edince bir yasal çalışma olduğunu ama bakkal ve küçük esnafın da kendilerini dönüştürmesi gerektiğini söyledi: “Hep zincir marketlerden şikayet ediliyor, eskiden AVM’lerden şikayet ediliyordu. AVM’ler de şimdi online satışlardan şikayet ediyor. Gelişmelerin karşısında durarak sorunlarımızı çözemeyiz.”

Bursaspor için yardım istenildiğinde gülerek “Bursaspor’da çıkıp oynayamam, yaşım müsait değil. Ama başka destekler veririm” karşılığını verdi.

Bir esnaf kalkıp “Bursamıza renk kattınız” dedi.

Bir başkası da “Togg’un başarılmasında rolü olan bakanımızın aday olması Bursa’ya yakışmış” yorumunu yaptı.

TOGG’UN YOLUNU GÖZLEDİLER

Varank, esnaf buluşmasına kendisiyle özdeşleşen Togg ile gelmemişti. Togg’un yokluğu hemen dikkat çekiyordu. Bazı esnaflar Togg’u sordu.

“Gemlik’te, birazdan geliyor” dedi.

Toplantı biterken hızlıca kapıya giden bir esnaf korumalara “Togg nerede?” diye sordu. Togg henüz gelmemişti.

Koruma “Yok” deyince “Bakan birazdan gelecek demişti. Togg gelse de bir binip hava atsaydık” diye devam etti.

Meğer Varank, Türkiye’nin dört bir tarafından Togg talebiyle karşılaşıyormuş. Açık ara en çok kullanılan, vatandaşların ilgi gösterdiği, dokunduğu “Anadolu kırmızısı” renkli aracını Sivas’a göndermiş. Gemlik’ten gelecek olan yeni bir Togg’du.

Togg projesinin başarıya ulaşmasında önemli çaba gösteren Varank, yerli arabanın bir nevi de “ekran yüzü”.

Müşteriye daha ulaşmadan bu kadar tanınan, bilinen, merak edilen ve satın almak için sıraya girilen bir başka araç da yok.

Mustafakemalpaşa ilçesinde vatandaşlar Togg ile selfie çekmek için birbirleriyle yarıştı.

‘TEK HEDEFİ’NE ULAŞTI

Varank öğle vakti Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Merinos Park Sosyal Tesisleri’nde otururken yanına gelen bir kadın, kısa bir sohbetten sonra “Tek hedefim var, Togg ile 100 metre gideyim, n’olur” diye rica etti.

Varank’ın cevabı, “Togg henüz Gemlik’ten gelmedi, bize takılırsan neden olmasın” oldu.

Varank’a, “Bursa’da popülersiniz ama Togg sizden popüler” dedim. “Evet, öyle” diye onayladı.

Beklenen Togg saat 15.00’te geldi. Saat 22.30’da MÜSİAD’ın önünde Varank’ın “Gönüllü Kuruluşlar Platformu”yla toplantısı devam ederken kadını Togg kullanırken gördüm. “Tek hedefine” ulaşmıştı.

YOLDA DA YETİŞMEK MÜMKÜN DEĞİL

Varank, gündüz miting yapacağı Mustafakemalpaşa’ya çevre yolunda teslim aldığı “Kapadokya beji” renkli Togg ile girdi. Varank’ın hızına araç kullanırken de yetişmek pek mümkün değilmiş. Bunu Togg’a arkadan yetişmeye çalışırken bizzat şahit olduk.

Yerli araç hasreti ne kadar da büyükmüş. Togg ilçede popstar gibi karşılandı. İtiş kakışı göze almazsanız yanına yaklaşmak mümkün değildi. Hatta Varank duymasın ama gençler kendi aralarında konuşurken bakanı pas geçip “Togg gelmiş!” diye konuşuyorlardı.

Varank, Mustafakemalpaşa’da çıktığı otobüsün üstünde yerli teknolojideki atılımları anlatıyor, vatandaşlar onaylıyordu:

Togg’u yaptık mı, ‘Yaptık’. TCG Anadolu denizde mi, ‘Evet denizde’. İmece uydusu uzayda mı, ‘Uzayda.’

BURSALI OLMUŞ

Bursa Varank’ı hızlıca benimsemiş ama Trabzonlu Varank da aynı hızda Bursalı olmuş. Bursalılar gibi kavşağa “baba”, pideye “cantık” diyor. Tatlı demek “Kemalpaşa” demek ve “Heykel’e gideceğiz” değil “Heykel’e çıkacağız” diyor.

Varank gece yarısı döndüğü Bursa’da o gün esnafı saatlerce dinledi, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde miting yaptı, akşam STK temsilcileriyle buluştu. Geç saatte ben İstanbul’a dönerken o Kültürpark Açıkhava Sahnesi’ndeki Güldür Güldür Şov’a, ardından gece dönerinde gençlerle “piyasa yapmaya” gidiyordu.







