Yeniden Refah Partisi ilk sonuçlara göre milletvekili çıkardı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de tamamlanırken saat 18.00'den itibaren sandıklar açılmaya başladı.
Yeniden Refah Partisi, ilk açıklanan sonuçlara göre 97 bin 273 oy alarak 5 milletvekili çıkardı.
Genel seçimlerde sandıkların yüzde 10,54'ü açıldı. Yeniden Refah Partisi'nin kesin olmayan sonuçlara göre oy oranı ise yüzde 2.94.
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Genel seçim sonuçları için 👉 https://www.yenisafak.com/secim-2023/secim-sonuclari