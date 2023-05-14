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Seçim

Yeniden Refah Partisi ilk sonuçlara göre milletvekili çıkardı

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Yeniden Refah Partisi ise 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde açılan oy oranlarına göre beş milletvekili çıkardı.

19:53 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00'de tamamlanırken saat 18.00'den itibaren sandıklar açılmaya başladı.

Yeniden Refah Partisi, ilk açıklanan sonuçlara göre 97 bin 273 oy alarak 5 milletvekili çıkardı.

Genel seçimlerde sandıkların yüzde 10,54'ü açıldı. Yeniden Refah Partisi'nin kesin olmayan sonuçlara göre oy oranı ise yüzde 2.94.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için 👉 https://www.yenisafak.com/secim-cumhurbaskanligi-2023/secim-sonuclari

Genel seçim sonuçları için 👉 https://www.yenisafak.com/secim-2023/secim-sonuclari

#Yeniden Refah Partisi
#Milletvekili
#Seçim
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Mardin Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları