Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan: Milletimiz 14 Mayıs'ta gerekeni yapacaktır

Milletvekili adayları ve parti yöneticileriyle Eyüpsultan'da vatandaşları ve esnafı ziyaret ederek seçim gezisi yapan Erbakan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan CNNTÜRK'te katıldığı canlı yayanda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erbakan "Erbakan Hocayı ıslıklayan Canan Kaftancıoğlu Erbakan Hocanın vefat ettiği gün "Sayın Erbakanı ıslıklamıştım. Bugün olsa yine ıslıklarım" diye twit atan biri. Bunu diyen bir insan bugün Erbakan Hocayı anma programlarına katılıyor" ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından partililerle bayramlaşan Fatih Erbakan, burada yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Erbakan hocamıza ve ailemizden ahirete intikal eden bütün geçmişlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii kendileriyle birlikte bütün gazilerimize, şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu mübarek Ramazan Bayramı vesilesiyle merhum Erbakan Hoca'mızın kabrinde teşkilatımızla bir bayramlaşma programını gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah hayırlı eylesin. Tabii kendisini rahmetle, özlemle anıyoruz. Hayır ediyoruz. Bizlerin de onun açmış olduğu yolda yürümemizi Cenab-ı Allah inşallah nasip etsin. Tabii ki bu vesileyle bütün İslam aleminin, aziz milletimizin, tüm izleyicilerin de mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."