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38 partiye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Seçimlere girecek partiler açıklandı

38 partiye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Seçimlere girecek partiler açıklandı

08:549/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Seçimlere girecek partiler
Seçimlere girecek partiler

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) seçimlere girme yeterliliği olan 38 partiye ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte seçimlere girmeye hak kazanan partiler:

Resmi Gazete'nin yayımlanan karara göre "1/7/2024 tarihi itibarıyla 2820 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinde öngörülen koşulları sağlayan ve seçimlere girme yeterliliğini taşıyan" siyasi partiler sıralandı.

Seçimlere girecek partiler hangileri?

İşte seçimlere girmeye hak kazanan partiler:

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi,

Adalet ve Kalkınma Partisi,

Anadolu Birliği Partisi,

Anavatan Partisi,

Bağımsız Türkiye Partisi,

Büyük Birlik Partisi,

Cumhuriyet Halk Partisi,

Demokrasi ve Atılım Partisi,

Demokratik Sol Parti,

Demokrat Parti,

Doğru Yol Partisi,

Emek Partisi,

Gelecek Partisi,

Genç Parti,

Güç Birliği Partisi,

Hak ve Özgürlükler Partisi,

Halkın Kurtuluş Partisi,

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,

Hür Dava Partisi, İyi Parti,

Memleket Partisi,

Millet Partisi,

Milliyetçi Hareket Partisi,

Milli Yol Partisi,

Ocak Partisi,

Saadet Partisi,

Sol Parti,

Teknoloji Kalkınma Partisi,

Türkiye İşçi Partisi,

Türkiye İttifakı Partisi,

Türkiye Komünist Hareketi,

Türkiye Komünist Partisi,

Vatan Partisi,

Yeniden Refah Partisi,

Yenilik Partisi,

Yeni Türkiye Partisi,

Zafer Partisi.

#YSK
#Seçimlere girecek partiler
#Seçim

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