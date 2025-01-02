Meclis tüm Suriye’yi inceleyecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Suriye'deki insan hakları ihlallerini yerinde incelemek üzere önemli bir adım atıyor. Komisyon, Baas rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Cezaevi'ni mercek altına almak için 15 Ocak’tan sonra Suriye'ye gitmeye hazırlanıyor. Bu adım, uluslararası toplumun uzun süredir dikkat çektiği insanlık dışı uygulamalara karşı bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Sednaya Cezaevi, Suriye'deki iç savaş sırasında rejim muhaliflerine yönelik işkence, kötü muamele ve yargısız infazlarla gündeme gelmişti. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi kuruluşların raporlarına göre, cezaevi, sistematik işkence ve insan hakları ihlallerinin odağında yer alıyor. Bu nedenle TBMM heyetinin ziyareti, bölgedeki durumu daha iyi anlamak ve olası çözüm önerileri geliştirmek açısından büyük önem taşıyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, ziyaret kapsamında yalnızca Sednaya Cezaevi’ni değil, Suriye’deki genel insan hakları durumunu değerlendirecek. Heyet, yerel yetkililer ve uluslararası temsilcilerle de bir araya gelerek, sahadaki durumu daha kapsamlı bir şekilde incelemeyi planlıyor. Amaç, hem mağdurların sesini dünya kamuoyuna duyurmak hem de bu sorunların çözümüne yönelik katkı sağlamak. Bu ziyaret, Türkiye’nin hem bölgesel hem de küresel düzeyde insan hakları konularındaki kararlılığını ve sorumluluk bilincini bir kez daha ortaya koyuyor.