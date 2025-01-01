Ahmed Şara SDG/PYD heyetinin yüzüne söyledi: Federalizme kapı kapatıldı, toprak bütünlüğü kırmızı çizgimiz

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (Colani), Suriye Demokratik Güçleri heyeti ile yaptığı görüşme sonrası Suriye’nin geleceğine yönelik önemli mesajlar verdi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının en önemli öncelik olduğunu belirten Şara "Hiçbir surette, özerk ya da federal yönetim adı altında dahi olsa Suriye'nin bölünmesine ve toprak bütünlüğünün bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir. Devlet'ten başka kimsenin elinde silah istemiyoruz, SDG isterse Savunma Bakanlığımız bünyesinde asker olabilir. Ancak silah bırakırsanız görüşmelere devam ederiz“ ifadelerini kullandı.
Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara (Colani), ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin temsilcileriyle bir araya geldi.
Görüşmeyi AFP'ye değerlendiren bir yetkili, "Pazartesi günkü toplantı, gelecekteki anlayışlar için zemin hazırlamayı amaçlayan bir ön toplantıydı" dedi. Adını açıklamak istemeyen yetkili, her iki tarafın da diyaloğu sürdürme konusunda anlaştığını ve önümüzdeki haftalarda daha yoğun görüşmelerin beklendiğini sözlerine ekledi.
"Diyalog zemininin oluşması için bu görüşmenin öncül olacağı" önümüzdeki günlerde ise görüşmelerin sürdürülmesi konusunda görüş birliği sağlandığı bildirildi.
'SURİYE'DE YEPYENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ'
Suriye’nin geleceğine yönelik önemli mesajlar veren Şara'nın açıklamaları şöyle: