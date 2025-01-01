Ahmed Şara SDG/PYD heyetinin yüzüne söyledi: Federalizme kapı kapatıldı, toprak bütünlüğü kırmızı çizgimiz

“Suriye devrimi sona erdi. Suriye'de yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu süreç Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınması sürecidir. İnşa süreci, devrim aklıyla değil, devlet aklıyla yönetilmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte; grupçuluk, hizipçilik değil, liyakat ve kuşatıcılık esas alınacaktır. Birbirine kenetlenmiş ve uyumla çalışan bir yönetimle yol alınması, inşa sürecinin zorunlu kıldığı bir durumdur.