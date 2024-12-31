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Ahmed Şara'dan dikkat çeken Türkiye ve İran açıklaması: Küresel savaş çıkacaktı

Ahmed Şara'dan dikkat çeken Türkiye ve İran açıklaması: Küresel savaş çıkacaktı

12:2531/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
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Ahmed Eş-Şera Suriye'de Esed rejiminin devrilmediği bir senaryoda küresel savaş çıkacağını söyledi
Ahmed Eş-Şera Suriye'de Esed rejiminin devrilmediği bir senaryoda küresel savaş çıkacağını söyledi

Suriye'de yönetimi devralan Ahmed Şara, Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Beşar Esed'i devirmemiş olsaydık, bölgesel bir savaş kaçınılmazdı" diyen Şara, Ankara'nın da bu savaşın parçası olacağını ifade etti. Şara, İran'ın Suriye'yi işgal planına da değindi.

Suriye'deki gelişmeler tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Kanlı Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte, bölgede Türkiye'nin etkisi giderek güçleniyor.


Arka planını açıkladı


Suriye'de 61 yıllık Baas rejimine son veren Ahmed Şara, Suriye Milli Ordusu (SMO) liderliğindeki milli güçlerin 27 Aralık'ta başlayan saldırıların perde arkasını ilk kez açıkladı.


Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna mülakat veren Şara, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"Küresel savaş tehlikesi vardı"


Son dönemde Orta Doğu'nun büyük bir savaşın eşiğine geldiğini söyleyen Şara, Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye ve Körfez'in 50 yıl sürecek bir güvence altına alındığını belirtti.


Esed devrilmeden önce Filistin, Gazze Şeridi, Lübnan ve Yemen'e saldırılar düzenleyen İsrail'in Suriye'ye girmeyi planladığını ve İran'ın da ülkeye müdahale edeceğinin bilgisine ulaştıklarını söyleyen Şara,
"Bu aşama bölgesel anlamda çok önemli bir aşamaydı. Bölge çok büyük küresel bir savaşa maruz kalacaktı. Bölgesel anlamda bir saldırı düzenleneceğinden ve bu aşamada, Suriye'nin saldırıya uğramasından bahsediyoruz."
dedi.

İran'ın Suriye'yi işgal planı


Şara, ilk olarak İdlib'de başlattıkları hareketin gerçekleşmemesi halinde İran'ın Irak'taki güçlerini Suriye'ye kaydırarak bölgedeki varlığını artırabileceğini ve İran'ın, Irak'taki tüm güçlerini Suriye'ye gönderme planı içinde olduğunu kaydetti.


"Türkiye'ye kadar uzanacaktı"


Şara, bu durumun Türkiye'nin sınırlarına kadar uzanabileceğini kaydederek,
"Eğer biz Şam'ı ele geçirmeseydik, İsrail Suriye'ye saldıracak ve Türkiye ve İran'ın da içinde yer aldığı bir savaş çıkacaktı. İsrail'e karşı planları bozarak bölgesel bir savaşı önledik."
diye konuştu.


#Suriye
#Ahmed Eş-Şera
#Türkiye

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