Ahmed Şara'dan dikkat çeken Türkiye ve İran açıklaması: Küresel savaş çıkacaktı

Suriye'de yönetimi devralan Ahmed Şara, Türkiye'ye yönelik dikkat çeken bir açıklama yaptı. "Beşar Esed'i devirmemiş olsaydık, bölgesel bir savaş kaçınılmazdı" diyen Şara, Ankara'nın da bu savaşın parçası olacağını ifade etti. Şara, İran'ın Suriye'yi işgal planına da değindi.
Suriye'deki gelişmeler tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Kanlı Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte, bölgede Türkiye'nin etkisi giderek güçleniyor.
Arka planını açıkladı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimine son veren Ahmed Şara, Suriye Milli Ordusu (SMO) liderliğindeki milli güçlerin 27 Aralık'ta başlayan saldırıların perde arkasını ilk kez açıkladı.
Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonuna mülakat veren Şara, Türkiye ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Küresel savaş tehlikesi vardı"
Son dönemde Orta Doğu'nun büyük bir savaşın eşiğine geldiğini söyleyen Şara, Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte Suriye ve Körfez'in 50 yıl sürecek bir güvence altına alındığını belirtti.
İran'ın Suriye'yi işgal planı
Şara, ilk olarak İdlib'de başlattıkları hareketin gerçekleşmemesi halinde İran'ın Irak'taki güçlerini Suriye'ye kaydırarak bölgedeki varlığını artırabileceğini ve İran'ın, Irak'taki tüm güçlerini Suriye'ye gönderme planı içinde olduğunu kaydetti.