Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye diplomasisi: BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DEAŞ’ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail’in mevcut durumu istismar ederek Suriye’deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.