Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye diplomasisi: BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye diplomasisi: BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
14:3730/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Suriye'deki son durumu görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Suriye'deki son durumu görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler, Suriye ve Gazze'deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh
Muhammed Bin Zayed Al Nahyan
ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin’deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye’nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirtti.


İsrail uyarısı


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, DEAŞ’ın da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail’in mevcut durumu istismar ederek Suriye’deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini aktardı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Birleşik Arap Emirlikleri
#Muhammed Bin Zayed Al Nahyan

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
31 Aralık'ta borsa açık mı yarım gün mü?