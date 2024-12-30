Küresel barış için aralıksız diplomasi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2024 yılında devam eden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel ve küresel sorunlara çözüm üretmek için diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, gerek resmi ziyaretler gerek zirveler vesilesiyle 17 ülkeye ziyarette bulundu, 18 ülkenin devlet ve hükümet başkanını ağırladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt içinde de deprem konutlarının teslimi ve toplu açılışların yapıldığı çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi.

Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan.

İLK ZİYARET BAE’YE

İlk yurt dışı ziyaretini 13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrine yapan Erdoğan, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin daveti üzerine, 14 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a 22 Nisan'da giden Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü, Irak Türkmen toplumu ile Irak Sünni toplumu temsilcilerini kabul etti.

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere 12 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Erdoğan, İspanya'daki temasları sonrası G-7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 14 Haziran'da İtalya'nın Brindisi şehrine geçti. Erdoğan burada ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

TEMMUZDA ŞANGHAY VE NATO

Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 3 Temmuz'da Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden Erdoğan, 9 Temmuz'da da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

KKTC’NİN 50. YILI KUTLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için 20 Temmuz'da gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki programlara katıldı. Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 22 Temmuz'da ABD'nin New York şehrine gelen Erdoğan, zirvede birçok liderle biraraya gelerek yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yurt dışı ziyaretini Mısır'a yaptı.

Kritik telefon görüşmeleri

Yoğun diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un da bulunduğu dünya liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok telefon görüşmesi gerçekleştirdiği lider Putin oldu. Putin ile 7 kez telefonda görüşen Erdoğan, Ukrayna, Filistin ve Suriye'deki gelişmeler için müzakerelerde bulundu.

Somaliland krizi çözüldü

Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizi de Türkiye'nin arabuluculuğunda çözüm yoluna girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta Ankara'da bir araya gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, iki ülke arasında yaklaşık bir yıldır süren krizin çözümü için mutabakata vardı.

Volodimir Zelenski, Recep Tayyip Erdoğan.

Ağırlanan konuklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te çok sayıda devlet ve hükümet başkanını ağırladı. Erdoğan'ın ilk konuğu 24 Ocak'ta eski İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi oldu. Erdoğan’ın ağırladığı konuk devlet ve hükümet başkanları arasında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski gibi isimler yer aldı.















