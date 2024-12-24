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Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan'daki Dürzi lider Canbolat'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan'daki Dürzi lider Canbolat'ı kabul etti

14:5024/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
AA
DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'daki Dürzi lider Velid Canbolat'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında kabul etti.

Kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Lübnan
#Velid Canbolat

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