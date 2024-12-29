Erdoğan'dan uçak kazasıyla sarsılan Güney Kore'ye taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçak kazası nedeniyle Güney Kore'ye taziye dileklerini sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan duyduğu üzüntüyü belirtti.
Erdoğan paylaşımında,
"Dostumuz Kore Cumhuriyeti'ndeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum"
ifadelerini kullandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Güney kore
#uçak
#kaza