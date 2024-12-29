Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erdoğan'dan uçak kazasıyla sarsılan Güney Kore'ye taziye mesajı

Erdoğan'dan uçak kazasıyla sarsılan Güney Kore'ye taziye mesajı

17:4329/12/2024, Pazar
Diğer
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçak kazası nedeniyle Güney Kore'ye taziye dileklerini sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçak kazası nedeniyle Güney Kore'ye taziye dileklerini sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'nin Muan şehrinde yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, kazadan duyduğu üzüntüyü belirtti.



Erdoğan paylaşımında,
"Dostumuz Kore Cumhuriyeti'ndeki Muan Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen elim uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Güney Kore halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı dileklerimi iletiyorum"
ifadelerini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Güney kore
#uçak
#kaza

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi valiliklerden açıklama geldi mi?