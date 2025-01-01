Körfez'le ilişkiler üst düzeye taşınıyor: Arap coğrafyası Suriye ile diplomatik temasları hızlandırdı

Geçtiğimiz günlerde farklı ülkeler üst düzey heyetleri ağırlayan Şam yönetimi, son olarak Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Yahya’yı konuk etti. Yahya, Şam'a ziyaretin Körfez'in Suriye ile dayanışma mesajını taşıdığını bildirdi. Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya gelen Yahya, ziyaretin, dönem başkanlığını Kuveyt'in yürüttüğü KİK'in 26 Aralık'ta bakanlar düzeyindeki toplantısının sonuçları doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi. Yahya, "Ziyaretimiz, Körfez ülkelerinin Suriye ile dayanışma mesajını taşıyor ve Suriye'nin güvenliğinin bölgenin güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor" diye konuştu.

İLK ZİYARET SUUD’A

Yeni yönetimin ilk resmî yurt dışı seyahatini de Suudi Arabistan’a yapacağı açıklandı. Şeybani, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan’a yapacağını duyurdu. Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan el-Suud’un davetini aldığını ve bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini belirtti. Şeybani, “İlk resmi ziyaretimde ülkemi Suudi Arabistan’da temsil etmek benim için büyük onur. Riyad ile her alanda stratejik ilişkiler kurmayı hedefliyoruz” dedi. Ziyaretin tarihi henüz netleşmedi.

MISIR'DAN İLK TEMAS

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de Şeybani ile telefonda görüştü. Şeybani, iki ülkenin güvenliğini tehdit eden DEAŞ terör örgütünün varlığına son vermek için Suriye'nin Irak ile iş birliğine hazır olduğunu bildirdi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati de Suriyeli mevkidaşı Şeybani'yi ilk kez dün aradı. Abdülati, ülkesinin Suriye'nin yanında olduğunu kaydetti.

Şara, Hristiyan temsilcileri ağırladı

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, Hristiyan toplumunun din adamlarını kabul etti. Suriye Haber Ajansının (SANA) servis ettiği fotoğraflarda, Şara'nın Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyeti Şam'daki sarayda kabul ettiği görüldü. Toplantıya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, Rum Ortodoks, Rum Katolik, Latin, Ermeni, Süryaniler gibi ülkedeki tüm Hristiyan cemaatlerin toplantıya katıldığı öğrenildi. 2011'de başlayan iç savaş öncesi yaklaşık 23 milyon nüfusa sahip olduğu düşünülen Suriye’de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu Hristiyanların oluşturduğu tahmin ediliyor.







