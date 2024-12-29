Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara'dan PKK'ya uyarı: Bölünmeye izin vermeyiz

Suriye'de geçtiğimiz haftalarda yaşanan tarihi anlarda muhaliflerin uzun süren sessizlik sonrası harekete geçerek Şam'ı da kontrol altına alması sonrası 61 yıllık Baas rejimi devrildi.





13 yıldır süren iç savaş sonrası Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Esed da Rusya'ya sığındı.





Tüm bu gelişmeler sonrası Suriye'de yeni bir döneme girilirken Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ülkedeki son duruma ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.





Al Arabiya'ya konuşan Ahmed Şara açıklamalarında geçici hükümetin hedeflerine ve uzun vadede Suriye'nin geleceğine değindi.









"Suriye'de bölünme olmayacak"





Muhaliflerin Suriye'nin büyük bir bölümünü kontrol altına almasına karşın kuzey doğu Suriye'deki PKK/YPG varlığı üzerine de değerlendirmelerde bulunan Şara ülkenin bölünmesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.





Suriye toprak bütünlüğünü koruyacaklarını söyleyen Şara "Suriye'yi devlet mantığıyla yöneteceğiz, bölünme veya federalizm olmayacak." dedi.





Kürt silahlı gruplar Suriye ordusuna katılacak





Suriye'de Kürtlerin ve PKK'nın varlığına dikkat çeken Şara, Suriye'nin PKK saldırılarının üssü olmasına izin vermeyeceklerini aktardı.





Ahmed Şara, devamında "Suriye Savunma Bakanlığı, Kürt güçlerini kendi saflarına katacak. Kürtler Suriye nüfusunun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.









"PKK'nin Türkiye'ye saldırılarına izin vermeyeceğiz"





PKK'nın terör faaliyetlerine ülke sınırları içinde izin verilmeyeceğini de sözlerine ekleyen Şara, "Suriye'nin, PKK'nın Türkiye'ye saldırılarının üssü olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.





Hayat Tahrir El-Şam feshedilecek





2017 yılında muhalifler tarafından kurulan Hayat Tahrir el-Şam (HTŞ) Esad rejimini devirerek yeni yönetimlerini ilan etti.





Ulusal Diyalog Konferansı'nda Hayat Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) feshedildiğini duyuracağını bildiren Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, devamında şu ifadelerde bulundu:





Ulusal Diyalog Konferansı Suriye toplumunun tüm bileşenlerini kapsayacaktır.





Suriye'de vatandaşların önemli hizmet iyileştirmelerine tanık olabilmesi için bir yıla ihtiyaç var.





Sivil kayıp vurgusu





Suriye'nin Esed rejiminden kurtulması sürecinde sivil kayıpların yaşanmaması için çaba harcadıklarını ifade eden Şara, şöyle dedi:





Kendimi Suriye'nin kurtarıcısı olarak görmüyorum; fedakarlık yapan herkes kurtuluşa katkıda bulundu. Süreç boyunca sivil kayıpların veya yerinden edilmelerin olmamasını sağladık.







