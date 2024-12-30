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HTŞ kendini feshedecek: Ahmed Şara geçiş sürecinin haritasını çizdi

HTŞ kendini feshedecek: Ahmed Şara geçiş sürecinin haritasını çizdi

04:0030/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ahmed Şara.
Ahmed Şara.

Suriye’de geçici hükümetin hep HTŞ’lilerden oluşması tartışmalar yol açmıştı. ‘Tek tip’ kabinenin uyum için gerekli olduğunu belirten Ahmed Şara, “Ulusal Diyalog Kongresi’nde her kesim yer alacak ve kongrede HTŞ’yi feshettiğimizi ilan edeceğiz” dedi. Şara, Suriye’nin PKK/YPG’nin saldırı üssü olmasına izin vermeyeceklerini de söyledi.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de devlet başkanlığı yetkilerini kullanan Ahmed Şara, Suudi Arabistan televizyonu El-Arabiya'ya verdiği röportajda, ülkedeki geçiş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisini Suriye'nin kurtarıcısı olarak göstermediğini dile getiren Şara, "Bütün Suriyeliler, hep birlikte rejimden kurtuldu" dedi. Suriye'deki bütün kesimlerin katılacağı bir Ulusal Diyalog Kongresi gerçekleştireceklerini ifade eden Şara, yeni anayasanın 3 yıl sürebileceğini, seçimlerin de yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenebileceğini dile getirdi. Seçim için kapsamlı bir nüfus sayımı yapılması gerektiğine dikkat çeken Şara, "Suriye'deki bütün kesimler, kamu kurumlarına zarar vermeme kaydıyla barışçıl protestolarla fikirlerini beyan edebilir. Mevcut tek tip atamalar uyum için gerekliydi. Ulusal Diyalog Kongresi'nde her kesim yer alacak ve bu kongrede HTŞ'yi feshettiğimizi ilan edeceğiz" dedi.

TERÖR ÜSSÜ OLMAYACAĞIZ

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD desteğiyle geniş bir alanı kontrol eden terör örgütü PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) durumuna da değinen Şara, "SDG ile müzakere yürütüyoruz. Kürtler, Suriye halkının bir parçası. Kürt güçlerinin yeni kurulacak orduya katılımını istiyoruz" dedi. Suriye'nin PKK/YPG'nin saldırı üssü olmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Şara, ülkenin bölünmeyeceğini kaydetti. ABD ve AB'ye, Esed rejimi döneminde Suriye'ye uyguladıkları yaptırımları kaldırma çağrısı yapan Şara, Rusya ile ilgili olarak da "Rusya'nın Suriye'den yakışıksız bir şekilde çıkmasını istemiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Şara ayrıca, İran'a bağlı askeri noktalara girerken intikamcı davranmadıklarının altını çizerek, "İran, Suriye'deki hesaplarını artık gözden geçirmeli" diye konuştu.

İran ve BAE'den Suriye mesaisi

  • Son günlerde Suriye’de yaşanan iç karışıklıklarla tartışmaların göbeğinde olan İran, Suriye konulu temaslarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Dubai'ye düzenlediği ziyarette BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklamada 'bölgesel gelişmeler'in ele alındığı bildirildi.

AZERBAYCAN’DAN YENİ YÖNETİME DESTEK

  • Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev de Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüştü. Şam'a giden Refiyev, Şeybani’ye yeni dönemde Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte Suriye'nin yanında olduğunu vurguladı. Refiyev, Suriye'nin yeniden imarı, insani yardım ve diplomatik zeminde Azerbaycan'ın tüm desteği sağlayacağını kaydetti.




#Suriye
#Ahmed Şara
#HTŞ

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