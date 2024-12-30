HTŞ kendini feshedecek: Ahmed Şara geçiş sürecinin haritasını çizdi

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de devlet başkanlığı yetkilerini kullanan Ahmed Şara, Suudi Arabistan televizyonu El-Arabiya'ya verdiği röportajda, ülkedeki geçiş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisini Suriye'nin kurtarıcısı olarak göstermediğini dile getiren Şara, "Bütün Suriyeliler, hep birlikte rejimden kurtuldu" dedi. Suriye'deki bütün kesimlerin katılacağı bir Ulusal Diyalog Kongresi gerçekleştireceklerini ifade eden Şara, yeni anayasanın 3 yıl sürebileceğini, seçimlerin de yaklaşık 4 yıl sonra düzenlenebileceğini dile getirdi. Seçim için kapsamlı bir nüfus sayımı yapılması gerektiğine dikkat çeken Şara, "Suriye'deki bütün kesimler, kamu kurumlarına zarar vermeme kaydıyla barışçıl protestolarla fikirlerini beyan edebilir. Mevcut tek tip atamalar uyum için gerekliydi. Ulusal Diyalog Kongresi'nde her kesim yer alacak ve bu kongrede HTŞ'yi feshettiğimizi ilan edeceğiz" dedi.