Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarlarının, bu ay memur maaş zammı oranında artırıldığını belirterek, "Hesaplara toplam 434 milyon 39 bin 508 lira 44 kuruş yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz." bilgisini verdi.

SED ödemesine zam geldi mi?

SED yardımı zamlandı mı?

Yanık, ocak ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesine ilişkin yazılı açıklamasında, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen SED miktarının, memur maaşlarına yapılan yüzde 30 zam oranında artırıldığını ifade etti.

SED parası yattı mı?

SED Ocak 2023 ödemeleri yattı mı?

Bu ay ailelere yapılacak ödemelerin gecikmemesi için SED miktarında 2023 Ocak için belirlenen memur maaş artışı ve enflasyon oranından oluşan yüzde 16,48'lik oranın esas alındığını vurgulayan Yanık, bu şekilde hesaplama yapılarak ailelere ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi. Yanık, ailelere yüzde 13,52'lik fark daha ödeneceğini kaydetti.

SED'in her yıl ocak ve temmuzda yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak, hesaplara toplam 434 milyon 39 bin 508 lira 44 kuruş yatırdık. Farkları ise mümkün olan en kısa sürede ödemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahiplerine yönelik birçok sosyal hizmet sunduklarını vurgulayan Yanık, SED'in de çocukları desteklemek amacıyla ödendiğini belirtti.

SED ödemesi kaç kişiye veriliyor?

SED yardımından kaç kişi yararlanıyor?

Yanık, aile odaklı sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden ayrılmasını önlenmeyi amaçladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"SED hizmetimizle ihtiyaç sahibi ailelerimizin bütünlüğünü korumayı, ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden uzaklaşarak farklı ortamlarda büyümelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak geleceğe hazırlanmalarını önemsiyoruz. SED ile aileler çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. SED sadece maddi destekten ibaret değil. SED kapsamındaki çocuklarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı da sağlıyoruz. Onlar için farklı etkinlikler düzenleyerek sosyalleşmelerini, kültürel yönden gelişmelerini destekliyoruz." Bakan Yanık, SED hizmetinden 160 bine yakın çocuğun yararlandığını bildirdi.

SED yardımından kimler yararlanır?

a) Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

b) Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

c) Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

ç) Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları Sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılabilmektedir.

SED yardımı nasıl alınır?

Bir dilekçe ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine başvurulur. Meslek elemanı (Sosyal Çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ve sosyolog) müracaatçı ile bir ön görüşme yapar. Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır. Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile çocuklarının ailesi yanında desteklenmesi uygun görülen verilmesine karar verilen kişilerin için gerekli işlemler başlatılır.

SED yardımından yararlanacaklardan istenen belgeler neler?

T.C. Kimlik Numarası beyanı, Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi, İş-Kur veya meslek kurslarına başvurduğuna dair belge, Müracaatçının durumunu tespit amacıyla talep edilebilecek diğer belgeler. İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri, muhtaç kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarı ne kadar?

En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarının aşağıda belirtilen oranlarına göre ödeme yapılır.







