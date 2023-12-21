"SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri ayın kaçında yatar, tarih açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı SED yardımı ödemeleri için geri sayım başladı. Bakanlık tarafından her ay e-Devlet üzerinden hesaplara yatırılan SED yardımı ödemelerinin, aralık ayında yatırılacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri ayın kaçında yatar, tarih açıklandı mı?