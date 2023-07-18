Yüzbinlerce kişinin beklediği destek ödemeleri ile ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi. Bu ay zamlı olarak ödenen SED yardımı hesaplara geçirildi. Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarlarını bu ay memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584.118.187 TL yatırdık” dedi.

Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesine ne kadar zam geldi?

Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan geldi. Bakan Göktaş’ın açıklamasına göre, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarının karşılanması için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarında, memur maaşlarına yapılan yüzde 17,44 oranında artışa gidildi.

SED yardımı ne kadar oldu?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 38 TL olarak ödeniyor. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 3 bin 644 lira ile 4 bin 853 TL arasında yer alıyordu. Buna göre; 3 bin 38 lira ödeme alan bir aile yeni zam oranıyla birlikte 3 bin 571 lira ödeme alacak.

SED yardımı kimlere veriliyor?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

SED yardımı hangi durumlarda kesilir?

SED yardımının hangi durumlarda kesildiğini aşağıdaki şekilde açıklayabiliriz: Ailenin muhtaçlığının ortadan kalkması Aileye SED yardımı verilmesine neden olan durumun sona ermesi. Çocuğun kendi yaşamını devam ettirebileceğine ve kendi maddi imkanları ile ihtiyaçlarını karşılayabileceğine dair bir kanaatin oluşması

SED yardımı nasıl alınır?