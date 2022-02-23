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Sedat Peker için tutuklanma talebi: Sedat Peker Türkiye'ye iade mi edilecek?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiyeye iade edilmesi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla geçici tutuklanması talep edildi. Yaşanan gelişme ile Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği soruları merak kazandı. Peki, Sedat Peker tutuklandı mı? Sedat Peker Türkiye'ye iade mi ediliyor? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sedat Peket tutuklandı mı? Sedat Peker Türkiyeye mi iade edilecek?
sedat peker

Türkiye aleyhine açıklamaları ile tanınan ancak son zamanlarda herhangi bir paylaşım yapmayan suç örgütü lideri Sedat Peker'in BAE'de olduğu biliniyordu. Adalet Bakanlığı, Sedat Peker'in Türkiye'ye iade edilmesi ile ilgili büyük bir adım attı.

SEDAT PEKER TÜRKİYE'YE İADE Mİ EDİLİYOR?

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE), hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi ile İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama kararları kapsamında, Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, BAE'de bulunan Peker'in iadesi için harekete geçti.

Bakanlık, BAE'ye gönderdiği yazıda, Sedat Peker hakkında, İstanbul Anadolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıklarınca hazırlanan iade taleplerini hatırlattı.

Sedat Peker'in iade talebine Birleşik Arap Emirlikleri'nin atacağı adım yapacağı açıklama ile belli olacak.

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