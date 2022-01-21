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Sedef Kabaş ne dedi? Sedef Kabaş kimdir, mesleği ne?

Sedef Kabaş'ın sözleri gündemde yer aldı. Bir televizyon programındaki konuşması nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. Kabaş'ın sözlerine tepkiler peş peşe geldi. Peki, Sedef Kabaş ne söyledi? Sedef Kabaş'a neden soruşturma başlatıldı? Sedef Kabaş kimdir? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sedef Kabaş ne dedi? Sedef Kabaş kimdir, mesleği ne?
sedef kabaş

Sedef Kabaş’ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Kabaş'ın küstah sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de tepki geldi. Çelik, "Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz" dedi. Olayın ardından Sedef Kabaş'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.

SAVUNMASI İSTENDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat yazılarak, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin tespiti ile savunmasının alınması istendi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: BU AHLAKSIZLIĞI LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sedef Kabaş'ın sözlerine tepki göstererek şu ifadelere yer verdi: Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz.

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

Sedef Kabaş 1970 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Bugün 51 yaşında olan Sedef Kabaş haber sunucusu, televizyon programcısı, gazeteci, danışman ve eğitmendir.

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