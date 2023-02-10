Segment kelimesinin TDK sözlük anlamı ne demektir? Segment kelimesi ile ilgili arattırılan sıkça sorulan sorulara haberin detayından ulaşabilirsiniz.

Segment ne demek?

Bir Organ, Yapı Veya Bütünün Doğal Veya Yapay Olarak Sınırlanmış Her Bir Bölümü

Büyük depremler evrimsel olarak, çok uzun aktif fayların toplam uzunluğunun yalnızca bir bölümünün kırılmasıyla meydana gelir. Bu hipoteze göre, uzun bir fay zonu üzerinde bir deprem yırtığı, her zaman başladığı andan itibaren tek bir segment ile sınırlıdır.

Faylar geometrik ve mekanik olarak segmentlere bölünmüştür. Her bir deprem segmenti, farklı paleosismik geçmişe ve özelliklere sahiptir.Süreksizlikler yeterince büyükse bir fayın segmentasyona ayrılması kolaydır.

Segment çeşitleri neler?

Sismik segment, bir fayın ya da fay zonunun yüzey kırığı oluşturan bir deprem sırasında aktif hale gelen kesimine denir. Yapısal segment, bir fayın ya da fay zonunun, yapısal düzensizliklerle (bükülme, kollara ayrılma, sağa-sola sıçrama) sınırlanan parçalarıdır.

Palu-Hazar segmenti nereden geçiyor?

Palu (Elazığ) – Sincik (Adıyaman) Arası: DAFZ'nun Palu güneyi-Hazar Gölü-Sivrice-Keferdiz-Şiro çayı vadisi-Sincik arasında uzanan yaklaşık 145 km uzunlukta K60D genel gidişli bölüm, Palu-Sincik segmenti olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). DAF, Palu ilçesi GB'sında, Murat nehri'nin 11 km'lik bölümü boyunca belirgin olarak izlenir. Murat nehrinin taşkın yataklarında izlenmeyen fay, Gümüşkaynak-Hazar gölü arasında tekrar belirginleşir.

Hazar gölü'nü kuzey ve güneyden sınırlayan fay, göl tarafları aşağıda olacak şekilde normal eğim atım bileşeni kazanır. Fay, Fırat nehri boyunca yer yer sol yönlü ötelenmeler gösterir. Arpat (1977),DAF bu bölümde Fırat nehrini 13 km sol yönde ötelendiğini belirtmektedir. Palu-Sincik arasında, 26 Mart 1977'de Palu ve çevresini etkileyen, can ve mal kaybına neden olan mb=4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.







