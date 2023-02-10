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Segment nedir?

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı. Segment kelimesi, her deprem sonrası uzmanlar tarafından sık sık telaffuz edilmekte. Segment, bir organ, yapı veya bütünün doğal veya yapay olarak sınırlanmış her bir bölümüdür. Peki Segment nasıl oluşur? Kaç çeşit segment vardır?

09:41 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Segment neye denir?

Segment neye denir?

Segment kelimesinin TDK sözlük anlamı ne demektir? Segment kelimesi ile ilgili arattırılan sıkça sorulan sorulara haberin detayından ulaşabilirsiniz.

Segment ne demek?

Bir Organ, Yapı Veya Bütünün Doğal Veya Yapay Olarak Sınırlanmış Her Bir Bölümü

Büyük depremler evrimsel olarak, çok uzun aktif fayların toplam uzunluğunun yalnızca bir bölümünün kırılmasıyla meydana gelir. Bu hipoteze göre, uzun bir fay zonu üzerinde bir deprem yırtığı, her zaman başladığı andan itibaren tek bir segment ile sınırlıdır.

Faylar geometrik ve mekanik olarak segmentlere bölünmüştür. Her bir deprem segmenti, farklı paleosismik geçmişe ve özelliklere sahiptir.Süreksizlikler yeterince büyükse bir fayın segmentasyona ayrılması kolaydır.

Segment çeşitleri neler?

Sismik segment, bir fayın ya da fay zonunun yüzey kırığı oluşturan bir deprem sırasında aktif hale gelen kesimine denir. Yapısal segment, bir fayın ya da fay zonunun, yapısal düzensizliklerle (bükülme, kollara ayrılma, sağa-sola sıçrama) sınırlanan parçalarıdır.

Palu-Hazar segmenti nereden geçiyor?

Palu (Elazığ) – Sincik (Adıyaman) Arası: DAFZ'nun Palu güneyi-Hazar Gölü-Sivrice-Keferdiz-Şiro çayı vadisi-Sincik arasında uzanan yaklaşık 145 km uzunlukta K60D genel gidişli bölüm, Palu-Sincik segmenti olarak adlandırılmıştır (Şaroğlu vd. 1987). DAF, Palu ilçesi GB'sında, Murat nehri'nin 11 km'lik bölümü boyunca belirgin olarak izlenir. Murat nehrinin taşkın yataklarında izlenmeyen fay, Gümüşkaynak-Hazar gölü arasında tekrar belirginleşir.

Hazar gölü'nü kuzey ve güneyden sınırlayan fay, göl tarafları aşağıda olacak şekilde normal eğim atım bileşeni kazanır. Fay, Fırat nehri boyunca yer yer sol yönlü ötelenmeler gösterir. Arpat (1977),DAF bu bölümde Fırat nehrini 13 km sol yönde ötelendiğini belirtmektedir. Palu-Sincik arasında, 26 Mart 1977'de Palu ve çevresini etkileyen, can ve mal kaybına neden olan mb=4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.


İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

Son depremler sonrası deprem risk haritası sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi. Depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiği 74 bin 242 kişinin yaralandığı açıklandı. Yurdun çeşitli bölgelerindeki deprem sonrası gözler bir kez daha büyük İstanbul depremine çevrildi. Marmara'da boydan boya bir deprem olmayacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı ve Kumburgaz fayının kırılacağını ve kırılırsa da 7.5 büyüklüğüne kadar ulaşabilecek bir deprem üretebileceğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar İstanbul depremi konusunda uyarılarına devam ederken vatandaşlar ise İstanbul deprem riski olan ilçeler hangileri, İstanbul'da depremden en az ve en çok etkilenecek ilçeler neresi? sorularını sormakta. İşte son depremler ışığında büyük İstanbul deprem risk haritası detayları.


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1 saat önce
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