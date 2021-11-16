Özgün Şekere zam mı geldi? Şeker ne kadar oldu?
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Şekere zam mı geldi? Şeker ne kadar oldu?

Şeker fiyatları ve arzına yönelik tartışmalar yaşanırken Türkşeker yeni şeker fiyatına ilişkin açıklamada bulundu. Şeker fiyatının ne kadar olduğu merak kazandı. Peki, şekere ne kadar zam yapıldı? Şeker kg fiyatı ne kadar? İşte detaylar..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şekere zam mı geldi? Şeker ne kadar oldu?
şeker zammı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), kristal şekerin kilogram satış fiyatının KDV dahil 5,30 lira olduğunu duyurdu. Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3.93 liradan satılan kristal şeker fiyatı 4.91 oldu KDV dahil 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5,30 lira olarak belirlendi.

Türkşeker'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç kilogramı 3,93 TL'den satılan kristal şeker fiyatı 4,9125 TL oldu. Kristal şekerin KDV dahil fiyatı ise 5,3055 olarak belirlendi

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