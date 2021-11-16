Şekere zam mı geldi? Şeker ne kadar oldu? Şeker fiyatları ve arzına yönelik tartışmalar yaşanırken Türkşeker yeni şeker fiyatına ilişkin açıklamada bulundu. Şeker fiyatının ne kadar olduğu merak kazandı. Peki, şekere ne kadar zam yapıldı? Şeker kg fiyatı ne kadar? İşte detaylar..

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