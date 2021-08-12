Sel olan iller hangileri? Hangi illerde sel oldu? Selde kaç kişi hayatını kaybetti?

Sel görülen iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Günlerdir süren sağanak yağış şiddetli sele yol açtı. Sel nedeniyle dereler, çaylar taştı, evleri ve işyerlerini su bastı. Konuya ilişkin son durum merak kazandı. İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. İşte sel felaketine ilişkin son durum...

SEL HANGİ İLLERDE OLDU?

Karadeniz Bölgesi sele kapıldı. Bartın, Sinop, Kastamonu başta olmak üzere, Samsun ve Karabük'te de etkili olan şiddetli sağanak yağış kaynaklı sel felaketi, dere yataklarının hemen hepsinin taşmasına yol açtı.

- Bartın

- Karabük

- Sinop

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- Samsun

- Kastamonu

AKUT'un, Kastamonu ili Bozkurt ilçesinde ve Sinop ili Ayancık ilçesinde; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Rize ve Giresun ekiplerinden oluşan 46 gönüllüsü ile şu ana kadar 79 insan ve 3 hayvanın tahliyesini gerçekleştirdiği bildirildi.

SELDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarının sonuna geldik.

Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz.

Kastamonu'da 15 , Sinop'ta 2 kaybımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.

Hasar ve zarar belirleme çalışmaları başladı ve bunlar devam ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır 'Vatandaşımızı mağdur etmeyiniz'. Kolay bir travma değil bu bunun farkındayız. Devletin eli sonuna kadar bu bölgede olacak. El birliğiyle bunun üstesinden geleceğiz.

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CUMHURBAŞKANI'NDAN SEL AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı illerde etkisini gösteren selle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Kastamonu, Sinop ve Bartın'da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarla yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Erdoğan, "Üç ilimizdeki sel felaketine 4 bin 644 personel, 610 araç, 437 iş makinesi, 66 ambulans, 19 helikopter, 3 mobil koordinasyon tırı, 24 bot, 18 motopomp ve daha birçok farklı ekipman ve imkan ile müdahale etmekteyiz. Sel bölgelerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak, kısmen ya da tamamen kapanan ulaşım akslarını tekrar işler hale getirmek ve selin sebep olduğu tahribatla birlikte oluşan mağduriyetlerin tamamını gidermek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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AK Parti 20'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin de "Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız." bilgisini paylaştı.