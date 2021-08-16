Selde son durum ne? Sel felaketinde ölü sayısı kaç oldu? Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta kaç kişi öldü? sorusu merak ediliyor. Sel felaketinde son durum vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedilmişti. Peki, 16 Ağustos itibariyle selde son durum ne? Sel felaketinde ölü sayısı kaç oldu?

Haber Merkezi 16 Ağustos 2021, 19:19 Son Güncelleme: 16 Ağustos 2021, 19:48 Yeni Şafak