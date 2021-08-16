Özgün Selde son durum ne? Sel felaketinde ölü sayısı kaç oldu?
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Selde son durum ne? Sel felaketinde ölü sayısı kaç oldu?

Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta kaç kişi öldü? sorusu merak ediliyor. Sel felaketinde son durum vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedilmişti. Peki, 16 Ağustos itibariyle selde son durum ne? Sel felaketinde ölü sayısı kaç oldu?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selde son durum ne? Sel felaketinde ölü sayısı kaç oldu?
SEL

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin ardından acı haberler duyurulmaya devam ediyor. Kastamonu, Bartın ve Sinop illerinde selde kaybolan kişilerin cansız bedenlerine ulaşıldıkça selde acı bilanço artıyor. Bölgede çalışan AFAD son durumu bildiriyor.

SELDE KAÇ KİŞİ OLDU?

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre; sel nedeniyle 3 ilde toplam can kaybı sayısı 72'e yükseldi. Sel bölgesinde haklarında kayıp ihbarında bulunulanlar için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz, afetin izlerini silmeye çalışıyor.

Yıkıma uğrayan bölgelerdeki temizlik ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kayıpları da giderek artıyor.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 72'e yükseldi.

Kastamonu'da can kaybı sayısı 60 oldu.

Sinop’ta 11 ve Bartın’da ise 1 can kaybı var.

Kastamonu ve Sinop'ta kayıp vatandaşları arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

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