Servette FC, İsviçre'nin Cenevre kentinde kurulmuş futbol kulübüdür. İsviçre'nin 17 şampiyonluk ile en fazla şampiyon olan üçüncü futbol kulübüdür.

Servette Avrupa Kupaları Tarihi

Kulüp ilk Avrupa maçına 1955-56 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Real Madrid karşısında çıktı. Eşleştiği rakibine evinde 2-0 ve deplasmanda 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

1961-62 sezonunda Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda eşleştiği Hibernians takımını evinde 5-0 deplasmanda 2-1 yenerek Avrupa Kupalarında ilk galibiyetini elde ederek tur atladı. Sonraki turda eşleştiği Dukla Prag takımını evinde 4-3 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 2-0 kaybederek kupaya veda etti.

1962-63 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleştiği Feyenoord takımını evinde 3-1 yendi. Deplasmanda oynanan maçı 3-1 kaybetti. Tarafsız sahada oynanan maçı 3-1 kaybederek kupaya veda etti.

1966-67 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda sırasıyla Åbo IFK ve Sparta Rotterdam takımlarını eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde eşleştiği Slavia Sofya takımını evinde 1-0 yenmesine rağmen deplasmanda 3-0 kaybederek kupaya veda etti.

1971-72 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda eşleştiği Liverpool takımını evinde 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 2-0 kaybederek kupaya veda etti. 1974-75 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği Derby County takımına elenerek kupaya veda etti.

1976-77 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda eşleştiği Cardiff City takımını evinde 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybederek deplasman golü kuralı ile rakibine boyun eğerek turnuvaya veda etti.

1977-78 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği Athletic Bilbao takımını evinde 1-0 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 2-0 kaybederek kupaya veda etti.

1978-79 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda sırasıyla Paok ve Nancy takımlarını eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde eşleştiği Fortuna Düsseldorf takımına evinde 1-1 ve deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve rakibine deplasman golü kuralı ile boyun eğerek turnuvaya veda etti.

1979-80 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleştiği Beveren takımını eleyerek tur atladı. Sonraki turda eşleştiği BFC Dinamo Berlin takımına 2-2 ve 2-1 sonuçları ile boyun eğerek turnuvaya veda etti.

1980-81 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği Sochaux takımını evinde 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 2-0 kaybederek kupaya veda etti.

1999-00 sezonunda UEFA eşleştiği Sturm Graz takımına 2-2 ve 2-1 sonuçları ile boyun eğerek yoluna UEFA Kupası'nda devam etti. UEFA Kupası'nda eşleştiği Aris takımına deplasmanda 1-1 ve evinde 1-1 sonuçları ile berabere kaldı. Evinde oynanan maçta uzatma bölümlerinde yediği gol ile maçı 2-1 kaybederek Avrupa Kupalarına veda etti.

2001-02 sezonunda UEFA Kupası'nda sırasıyla Slavia Prag, Real Zaragoza ve Hertha Berlin takımlarını eleyerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Son 16 turunda eşleştiği Valencia takımına 2-2 ve 3-0 sonuçları ile boyun eğerek turnuvaya veda etti.

2021-22 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Molde takımını evinde 2-0 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti. 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde eşleştiği Genk takımı ile 1-1 ve 2-2 sonuçları ile berabere kaldı. Rakibine penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek tur atlayan taraf oldu. Sonraki turda eşleştiği Rangers takımına evinde 1-1 deplasmanda 2-1 sonuçları ile boyun eğerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Avrupa Ligi gruplarında Roma, Slavia Praha ve FC Sheriff ile eşleşti.

Servette oyuncu kadrosu