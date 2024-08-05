Servette FC, İsviçre'nin Cenevre kentinde kurulmuş futbol kulübüdür. İsviçre'nin 17 şampiyonluk ile en fazla şampiyon olan üçüncü futbol kulübüdür.
Servette Avrupa Kupaları Tarihi
Kulüp ilk Avrupa maçına 1955-56 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Real Madrid karşısında çıktı. Eşleştiği rakibine evinde 2-0 ve deplasmanda 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
1961-62 sezonunda Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda eşleştiği Hibernians takımını evinde 5-0 deplasmanda 2-1 yenerek Avrupa Kupalarında ilk galibiyetini elde ederek tur atladı. Sonraki turda eşleştiği Dukla Prag takımını evinde 4-3 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 2-0 kaybederek kupaya veda etti.
1962-63 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleştiği Feyenoord takımını evinde 3-1 yendi. Deplasmanda oynanan maçı 3-1 kaybetti. Tarafsız sahada oynanan maçı 3-1 kaybederek kupaya veda etti.
1966-67 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda sırasıyla Åbo IFK ve Sparta Rotterdam takımlarını eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde eşleştiği Slavia Sofya takımını evinde 1-0 yenmesine rağmen deplasmanda 3-0 kaybederek kupaya veda etti.
1971-72 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda eşleştiği Liverpool takımını evinde 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 2-0 kaybederek kupaya veda etti. 1974-75 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği Derby County takımına elenerek kupaya veda etti.
1976-77 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda eşleştiği Cardiff City takımını evinde 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybederek deplasman golü kuralı ile rakibine boyun eğerek turnuvaya veda etti.
1977-78 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği Athletic Bilbao takımını evinde 1-0 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 2-0 kaybederek kupaya veda etti.
1978-79 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda sırasıyla Paok ve Nancy takımlarını eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde eşleştiği Fortuna Düsseldorf takımına evinde 1-1 ve deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve rakibine deplasman golü kuralı ile boyun eğerek turnuvaya veda etti.
1979-80 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleştiği Beveren takımını eleyerek tur atladı. Sonraki turda eşleştiği BFC Dinamo Berlin takımına 2-2 ve 2-1 sonuçları ile boyun eğerek turnuvaya veda etti.
1980-81 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği Sochaux takımını evinde 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 2-0 kaybederek kupaya veda etti.
1999-00 sezonunda UEFA eşleştiği Sturm Graz takımına 2-2 ve 2-1 sonuçları ile boyun eğerek yoluna UEFA Kupası'nda devam etti. UEFA Kupası'nda eşleştiği Aris takımına deplasmanda 1-1 ve evinde 1-1 sonuçları ile berabere kaldı. Evinde oynanan maçta uzatma bölümlerinde yediği gol ile maçı 2-1 kaybederek Avrupa Kupalarına veda etti.
2001-02 sezonunda UEFA Kupası'nda sırasıyla Slavia Prag, Real Zaragoza ve Hertha Berlin takımlarını eleyerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Son 16 turunda eşleştiği Valencia takımına 2-2 ve 3-0 sonuçları ile boyun eğerek turnuvaya veda etti.
2021-22 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Molde takımını evinde 2-0 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti. 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde eşleştiği Genk takımı ile 1-1 ve 2-2 sonuçları ile berabere kaldı. Rakibine penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek tur atlayan taraf oldu. Sonraki turda eşleştiği Rangers takımına evinde 1-1 deplasmanda 2-1 sonuçları ile boyun eğerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Avrupa Ligi gruplarında Roma, Slavia Praha ve FC Sheriff ile eşleşti.
Servette oyuncu kadrosu
- Anthony Sauthier
- Gaël Clichy
- Steve Rouiller
- Boris Céspedes
- Moussa Diallo
- Timothé Cognat
- Miroslav Stevanović
- Alex Schalk
- Boubacar Fofana
- Ronny Rodelin
- Theo Valls
- Kastriot Imeri
- Yoan Severin
- Papu Mendes
- Nils Pédat
- Ricardo Azevedo
- Vincent Sasso
- Malik Sawadogo
- Grejohn Kyei
- Alexis Antunes
- David Douline
- Noah Henchoz
- Jérémy Frick
- Nicolas Vouilloz
- Roggerio Nyakossi
- Diogo Monteiro
- Edin Omeragic