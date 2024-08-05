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Servette nerenin takımı?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu Trabzonspor’un rakipleri belli oldu. Trabzonspor, Braga-Servette eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki Servette nerenin hangi ülkenin takımı? Servette oyuncuları kimler?

14:52 - 5/08/2024 понедельник
Yeni Şafak
Servette nerenin takımı, oyuncu kadrosunda kimler var?
Servette nerenin takımı, oyuncu kadrosunda kimler var?

Servette FC, İsviçre'nin Cenevre kentinde kurulmuş futbol kulübüdür. İsviçre'nin 17 şampiyonluk ile en fazla şampiyon olan üçüncü futbol kulübüdür.

Servette Avrupa Kupaları Tarihi

Kulüp ilk Avrupa maçına 1955-56 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Real Madrid karşısında çıktı. Eşleştiği rakibine evinde 2-0 ve deplasmanda 5-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

1961-62 sezonunda Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda eşleştiği Hibernians takımını evinde 5-0 deplasmanda 2-1 yenerek Avrupa Kupalarında ilk galibiyetini elde ederek tur atladı. Sonraki turda eşleştiği Dukla Prag takımını evinde 4-3 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 2-0 kaybederek kupaya veda etti.

1962-63 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleştiği Feyenoord takımını evinde 3-1 yendi. Deplasmanda oynanan maçı 3-1 kaybetti. Tarafsız sahada oynanan maçı 3-1 kaybederek kupaya veda etti.

1966-67 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda sırasıyla Åbo IFK ve Sparta Rotterdam takımlarını eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Çeyrek finalde eşleştiği Slavia Sofya takımını evinde 1-0 yenmesine rağmen deplasmanda 3-0 kaybederek kupaya veda etti.

1971-72 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda eşleştiği Liverpool takımını evinde 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 2-0 kaybederek kupaya veda etti. 1974-75 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği Derby County takımına elenerek kupaya veda etti.

1976-77 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda eşleştiği Cardiff City takımını evinde 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybederek deplasman golü kuralı ile rakibine boyun eğerek turnuvaya veda etti.

1977-78 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği Athletic Bilbao takımını evinde 1-0 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 2-0 kaybederek kupaya veda etti.

1978-79 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda sırasıyla Paok ve Nancy takımlarını eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde eşleştiği Fortuna Düsseldorf takımına evinde 1-1 ve deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve rakibine deplasman golü kuralı ile boyun eğerek turnuvaya veda etti.

1979-80 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleştiği Beveren takımını eleyerek tur atladı. Sonraki turda eşleştiği BFC Dinamo Berlin takımına 2-2 ve 2-1 sonuçları ile boyun eğerek turnuvaya veda etti.

1980-81 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği Sochaux takımını evinde 2-1 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 2-0 kaybederek kupaya veda etti.

1999-00 sezonunda UEFA eşleştiği Sturm Graz takımına 2-2 ve 2-1 sonuçları ile boyun eğerek yoluna UEFA Kupası'nda devam etti. UEFA Kupası'nda eşleştiği Aris takımına deplasmanda 1-1 ve evinde 1-1 sonuçları ile berabere kaldı. Evinde oynanan maçta uzatma bölümlerinde yediği gol ile maçı 2-1 kaybederek Avrupa Kupalarına veda etti.

2001-02 sezonunda UEFA Kupası'nda sırasıyla Slavia Prag, Real Zaragoza ve Hertha Berlin takımlarını eleyerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Son 16 turunda eşleştiği Valencia takımına 2-2 ve 3-0 sonuçları ile boyun eğerek turnuvaya veda etti.

2021-22 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Molde takımını evinde 2-0 yenmesine rağmen deplasmanda oynanan maçı 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti. 2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde eşleştiği Genk takımı ile 1-1 ve 2-2 sonuçları ile berabere kaldı. Rakibine penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek tur atlayan taraf oldu. Sonraki turda eşleştiği Rangers takımına evinde 1-1 deplasmanda 2-1 sonuçları ile boyun eğerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Avrupa Ligi gruplarında Roma, Slavia Praha ve FC Sheriff ile eşleşti.

Servette oyuncu kadrosu

  • Anthony Sauthier
  • Gaël Clichy
  • Steve Rouiller
  • Boris Céspedes
  • Moussa Diallo
  • Timothé Cognat
  • Miroslav Stevanović
  • Alex Schalk
  • Boubacar Fofana
  • Ronny Rodelin
  • Theo Valls
  • Kastriot Imeri
  • Yoan Severin
  • Papu Mendes
  • Nils Pédat
  • Ricardo Azevedo
  • Vincent Sasso
  • Malik Sawadogo
  • Grejohn Kyei
  • Alexis Antunes
  • David Douline
  • Noah Henchoz
  • Jérémy Frick
  • Nicolas Vouilloz
  • Roggerio Nyakossi
  • Diogo Monteiro
  • Edin Omeragic
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#Trabzonspor
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