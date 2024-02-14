Medical Park Ordu Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Günaydın,14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle sevginin iyileştirici gücü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Psikiyatrik hastalıklarla mücadele eden kişiler için sevgi ve anlayış dolu bir ilişkinin tedavi sürecinde destekleyici bir etkiye sahip olabildiğini belirten Uzm. Dr. Günaydın, “Sevgililer Günü gibi günler, bu duygusal bağların ve ilişkilerin önemini vurgulamak için harika bir fırsattır. İlişkilerde bağlılığı artırabilir ve psikolojik refahı güçlendirebilir. Bu özel gün, sevdiklerimize olan sevgimizi ifade etmek ve birlikte geçirdiğimiz zamanı değerlendirmek için güzel bir fırsattır” diye konuştu.