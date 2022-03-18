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Çanakkale zaferinin kahramanı Seyit Onbaşı kaç ilo mermi kaldırmıştır? Seyit Onbaşı kimdir, gerçek ismi nedir?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl anılırken Seyit Onbaşı için yapılan aramalar da arttı. Seyit Onbaşı kaldırdığı mermi ve batırdığı gemi merak konusu oldu. Taşıdığı top mermisiyle adını tarih sayfalarına yazdıran ve Çanakkale Zaferi’nin kahramanı olan Seyit Onbaşı'nın hayat hikayesi araştırılıyor. Seit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı Çanakkale Savaşı'nda kaç kilo mermiyi kaldırmıştır? İşte kahraman Seyit Onbaşı'nın büyük mücadele hikayesi..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı kaç kiloluk mermiyi kaldırmıştır?
SEYİT ONBAŞI

Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümünde Çanakkale kahramanları da gündem oldu. I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesinde gerçekleşen deniz muharebelerinde kaldırdığı mermi ile anılan Seyit Onbaşı akla ilk gelen isimlerden biri. Taşıdığı mermi ile düşman gemisini vuran kahraman, her 18 Mart tarihinde anılıyor. Seyit Onbaşı'nın hayatı bu özel günde oldukça merak edilen konulardan biri haline geldi.

SEYİT ONBAŞI KİMDİR?

Seyit Ali Çabuk veya bilinen adıyla Seyit Onbaşı (Eylül 1889 - 1 Aralık 1939), I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde çarpışan Türk askeridir.

1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde Rumeli Mecidiye Tabyası görev yaptığı sırada top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayarak top kundağına yerleştirmeyi başarmış ve Birleşik Krallık'a ait Ocean Zırhlısı'nı dümenden vurarak kontrolden çıkmasına ve bir mayına çarpıp batmasına sebep olmuştur. Seyit Onbaşı'nın yaşadığı bu gerçek olayın anlatısı, halk muhayilesi içinde efsanevi bir anlatıya dönüşmüştür.

Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık Köyü'nde doğdu. Çamlık Köyü'nün eski ismi Manastır'dır. Babası Cuburoğulları ailesinden Abdurrahman annesi ise Çamlık Köyü'nden Emine Kadın'dır.

Seyit Onbaş (Kocaseyit), aynı köyden Şakir kızı Emine ile evlenmiştir. Çiftin, beş çocuğu olmuştur. Seyit Onbaşı, Cumhuriyet döneminde "Çabuk" soyadını aldı.

Harbin sona esmesinin ardından memleketine dönen Seyit Onbaşı, yaşamını köyünde sürdürmüştür.

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SEYİT ONBAŞI KAÇ KİLO MERMİ KALDIRMIŞTIR?

Seyit Onbaşı'nın o gün taşıdığı merminin ağırlığı hakkında farklı tarih kaynaklarından farklı bilgiler verilmiştir. Mecidiye Tabyası'nda sergilenen savaştan kalma top mermisini hassas kantarla tartan araştırmacılar, Seyit Onbaşı'nın sırtladığı net ağırlığın 215 kilo olduğunun belirlemiştir.

O atıştan sonra Müstahkem Mevki Komutanı, Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğraf çekilmesini istedi ancak Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlasa da top mermisini kaldıramadı. Bunun üzerine Harp Mecmuası için ancak tahta bir mermi maketiyle fotoğraf çekilebildi. Fotoğraf, Harp Mecmuası'nın ikinci sayısında yayımlanmıştır.

107. yılında fotoğraflarla Çanakkale Zaferi
FOTOĞRAF 27
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Osmanlı tarafının 315 bin askerinin 250 bini ana yurdunu korurken şehit oldu.<br><br>
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Çanakkale Savaşı batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu bir savaştı.
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İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını ve İstanbul’u ele geçirmeyi amaçladı. Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri’ne geçmesi ile Rusya’ya her türlü desteği kolaylıkla sağlayabileceklerdi. Bunun için ilk olarak Çanakkale Boğazı’na 1915 yılı Şubat ayında saldırılar başladı.
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18 Mart 1915 tarihinde en güçlü saldırı yapıldı Bu saldırılara karşı Osmanlı Ordusu’nun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar ile düşman donanmasında ağır kayıplar oldu.
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Donanma için büyük öneme sahil olan Nusret Mayın Gemisi’nin batırılması ile itilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratıldı ve deniz saldırısından vazgeçmek zorunda kaldılar.
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25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda kara çıkartması yaparak saldırıya devam ettiler. Ancak Osmanlı ordusu ile birlikte Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyet yaşadılar. Toplamda üç defa kara çıkartması yapan itilaf devletleri üçüncü yenilgi sonrasında 1916 yılı Aralık ayında Gelibolu Yarımadası’ndan çekildi.
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Zorlu bir savaş olan Çanakkale Savaşı Türk tarihinde destan olarak nitelendirilmekte. Güçlü bir donanmaya sahip olan itilaf devletlerine karşı daha zayıf bir ordu ile büyük bir zafer elde edildi. Türk milletinin kazandığı zafer olarak tarihe geçti.<br>
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107. yılında fotoğraflarla Çanakkale Zaferi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü, tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.
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Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

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