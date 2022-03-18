Çanakkale zaferinin kahramanı Seyit Onbaşı kaç ilo mermi kaldırmıştır? Seyit Onbaşı kimdir, gerçek ismi nedir?

Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıldönümünde Çanakkale kahramanları da gündem oldu. I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Cephesinde gerçekleşen deniz muharebelerinde kaldırdığı mermi ile anılan Seyit Onbaşı akla ilk gelen isimlerden biri. Taşıdığı mermi ile düşman gemisini vuran kahraman, her 18 Mart tarihinde anılıyor. Seyit Onbaşı'nın hayatı bu özel günde oldukça merak edilen konulardan biri haline geldi.

SEYİT ONBAŞI KİMDİR?

Seyit Ali Çabuk veya bilinen adıyla Seyit Onbaşı (Eylül 1889 - 1 Aralık 1939), I. Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde çarpışan Türk askeridir.

1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde Rumeli Mecidiye Tabyası görev yaptığı sırada top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayarak top kundağına yerleştirmeyi başarmış ve Birleşik Krallık'a ait Ocean Zırhlısı'nı dümenden vurarak kontrolden çıkmasına ve bir mayına çarpıp batmasına sebep olmuştur. Seyit Onbaşı'nın yaşadığı bu gerçek olayın anlatısı, halk muhayilesi içinde efsanevi bir anlatıya dönüşmüştür.

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Seyit Onbaşı, 1889 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinin Çamlık Köyü'nde doğdu. Çamlık Köyü'nün eski ismi Manastır'dır. Babası Cuburoğulları ailesinden Abdurrahman annesi ise Çamlık Köyü'nden Emine Kadın'dır.

Seyit Onbaş (Kocaseyit), aynı köyden Şakir kızı Emine ile evlenmiştir. Çiftin, beş çocuğu olmuştur. Seyit Onbaşı, Cumhuriyet döneminde "Çabuk" soyadını aldı.

Harbin sona esmesinin ardından memleketine dönen Seyit Onbaşı, yaşamını köyünde sürdürmüştür.

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SEYİT ONBAŞI KAÇ KİLO MERMİ KALDIRMIŞTIR?

Seyit Onbaşı'nın o gün taşıdığı merminin ağırlığı hakkında farklı tarih kaynaklarından farklı bilgiler verilmiştir. Mecidiye Tabyası'nda sergilenen savaştan kalma top mermisini hassas kantarla tartan araştırmacılar, Seyit Onbaşı'nın sırtladığı net ağırlığın 215 kilo olduğunun belirlemiştir.

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O atıştan sonra Müstahkem Mevki Komutanı, Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğraf çekilmesini istedi ancak Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlasa da top mermisini kaldıramadı. Bunun üzerine Harp Mecmuası için ancak tahta bir mermi maketiyle fotoğraf çekilebildi. Fotoğraf, Harp Mecmuası'nın ikinci sayısında yayımlanmıştır.