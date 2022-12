Asgari ücretten sigorta primi ne kadar yatar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak bugünkü toplantıda rakam konuşulmadığını söyledi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücrete destek talebini bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Milyonlarca vatandaş yeni asgari ücret zam oranını merak ediyor. Peki 30 günlük sigorta primi ne kadar? 2022 asgari ücret sigorta primi ne kadar? İşte haberin detayları.

Sigorta prim tutarı

Sigorta primi için aylık ne kadar ödenir?

Sigorta primi genel olarak en düşükten asgari ücret üzerinden ödense de her ay düzenli olarak devlete belirli bir prim ödenmesi söz konusudur. Bu primi işçiler için her ay düzenli olarak işveren ödeyebildiği gibi kendisi emekli olmak isteyenler de devlete her ay ödeyebilir.

4A SSK kapsamında yer alan sigortalılar için ödenecek prim tutarlarında 2022 senesine ait aylık kazanç alt sınırına göre ödenecek aylık prim ve aylık kazanç üst sınırına göre ödenecek aylık prim kategorileri söz konusudur. Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim 1.876,50 TL iken Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim 14.073,75 TL olmaktadır.

Bu kategoride 5 puanlık prim indiriminden yararlananlar Aylık Kazanç Alt Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim 1.626,30 TL iken Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödenecek Aylık Prim 12.197,25 TL olmaktadır. 2022 senesinde genel olarak aylık olarak ödenecek sigorta primi aslında 1200.96 TL tutarına yükseltilmiştir. Bilindiği gibi bu sigorta primi sigortanın yapıldığı kişi ile sigortayı yapan kişi arasında ödenmesi gereken ücreti ifade etmektedir.

Asgari ücret net brüt ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni asgari ücrete yüzde 30 artış yapılarak net 5 bin 500 lira 35 kuruşa yükseltildiğini açıkladı.

Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak. Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı. Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.

Sigorta prim hesaplaması nasıl yapılır?

Sigorta primleri belirli ücretler doğrultusunda ödenen primleri içermektedir ve değişmektedir. Bu yüzden de sigorta primi ödemeleri için belirli hesaplamalar yapılmaktadır. Bu hesaplamalar kişinin aldığı brüt asgari ücret tutarı üzerinden devletin yıllık belirlediği oranlar dahilinde yapılmaktadır.

