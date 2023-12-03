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Suç örgütü liderleri Shamil Amirov İstanbul’da kıs kıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, “Mavi bültenle aranan suç örgütü liderlerinden Shamil Amirov İstanbul’da yapılan ‘Kafes-15’ operasyonuyla yakalandı” dedi.

08:35 - 3/12/2023 Pazar
Güncelleme: 08:41 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Suç örgütü lideri Shamil Amirov İstanbul'da yakalandı
Suç örgütü lideri Shamil Amirov İstanbul'da yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mavi bültenle aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren Thieves in Law organize suç örgütü yöneticilerinden
Shamil Amırov
’un İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

Kafes-15 operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Nefeslerini keseceğiz.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında🟦Mavi bülten çıkarılan Shamil AMIROV’un İstanbul Sarıyer’de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz.

Eyüpsultan'da uyuşturucu serasına çevrilen villaya baskın
Eyüpsultan'da uyuşturucu serasına çevrilen villaya baskın

Eyüpsultan'da kiraladıkları villayı serasına çeviren şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan'da MFM ve NG isimli şüphelilerin kiraladığı villa ve apartman dairelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma sistemleri havalandırma ve aydınlatma sistemi kurularak madde üretimi şeklinde adeta bir seraya dönüştürülen villada ve diğer adreste çalışmalar aramalarda 200 kök Skunk bitkisi, 145 kilo işlenmeye hazır Skunk bitkisi, 3 adet hassas terazi, 3 adet havalandırma kolektörü, havalandırma motoru, 26 adet 9 mm Tabanca fişinin, gelirlerinden elde edilen gelirlerin değerlendirilmesi, madde yetiştirilmesinde ve üretimde kullanılan yöntemlerin çalıştırılması için değerlendirildi. Gözaltına alınan MFM ve NG isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#Shamil Amirov
#Shamil Amirov suç örgütü lideri
#son dakika haberleri
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