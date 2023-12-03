Eyüpsultan'da kiraladıkları villayı serasına çeviren şüphelilere operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan'da MFM ve NG isimli şüphelilerin kiraladığı villa ve apartman dairelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma sistemleri havalandırma ve aydınlatma sistemi kurularak madde üretimi şeklinde adeta bir seraya dönüştürülen villada ve diğer adreste çalışmalar aramalarda 200 kök Skunk bitkisi, 145 kilo işlenmeye hazır Skunk bitkisi, 3 adet hassas terazi, 3 adet havalandırma kolektörü, havalandırma motoru, 26 adet 9 mm Tabanca fişinin, gelirlerinden elde edilen gelirlerin değerlendirilmesi, madde yetiştirilmesinde ve üretimde kullanılan yöntemlerin çalıştırılması için değerlendirildi. Gözaltına alınan MFM ve NG isimli şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.