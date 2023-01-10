Özgün Shaocong Wu kimdir, kaç yaşında?
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Shaocong Wu kimdir, kaç yaşında?

Medipol Başakşehir ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. İstanbul ekibi, bu kapsamda Guangzhou FC forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Shaocong Wu'yu renklerine bağladı. Medipol Başakşehir genç futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Peki Shaocong Wu kimdir, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Shaocong Wu kimdir, kaç yaşında?
Shaocong Wu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan stoper Shaocong Wu ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

SHAOCONG WU KİMDİR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Guangzhou FC takımında Defans mevkinde forma giyen Shaocong Wu, 20 Mart 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 192 cm boyunda ve 85 kilo olan Shaocong Wu, Sol ayağını kullanmaktadır.

22 yaşındaki savunmacı, Guangzhou FC formasıyla geride kalan sezonda 25 maçta forma giyip 1 asist yaptı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’DEN AÇIKLAMA

Turuncu-lacivertli ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou FC’da oynayan ve Çin Milli takımının da formasını giyen 2000 doğumlu futbolcu Shaocong Wu’yu iki buçuk yıllığına kadrosuna kattı. Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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