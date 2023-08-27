|
Özgün

Sheffield United - Manchester City canlı skor

Sheffield United ve Manchester City bugün İngiltere Premier Lig karşılaşmasına çıkıyor. Maçın canlı anlatımını, kritik pozisyonlarını, golleri ile maç sonucu ve özet görüntüleri Yenişafak Canlı skor üzerinden takip edebilirsiniz.

09:49 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sheffield United - Manchester City canlı maç anlatım

Sheffield United - Manchester City canlı maç anlatım

Sheffield United - Manchester City takımları arasındaki karşılaşma bugün saat 16:00'da oynanacak. Sheffield United - Manchester City canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sheffield United - Manchester City canlı skor

Sheffield United - Manchester City istatistikleri

Manchester City ile karşılaştığı son sekiz lig maçını kazanamayan Sheffield United, son galibiyetini Ocak 2000'de 2. Lig'de aldı (1-0).

Premier Lig'de Sheffield United ile oynadığı 10 maçı kaybetmeyen Manchester City, rakibi karşısında en üst ligdeki son mağlubiyetini Şubat 1992'de aldı (2-4).

Premier Lig'de bir rakibiyle 5+ kez karşılaşan takımlar arasında aynı takıma karşı en yüksek gole kapama oranı (%90) yakalayan Manchester City, Sheffield ile oynadığı 10 maçın dokuzunda gol yemedi.


#Sheffield United
#Manchester City
#Premier Lig
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav yerleri