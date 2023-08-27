Sheffield United - Manchester City canlı skor

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, sahası Old Trafford'da Nottingham Forest'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 6'ya yükseltti. Nottingham Forest ise 3 puanda kaldı. Manchester United - Nottingham maç özetini izlemek ve Premier Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.