Sheffield United - Manchester City canlı maç anlatım
Sheffield United - Manchester City takımları arasındaki karşılaşma bugün saat 16:00'da oynanacak. Sheffield United - Manchester City canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sheffield United - Manchester City canlı skor
Sheffield United - Manchester City istatistikleri
Manchester City ile karşılaştığı son sekiz lig maçını kazanamayan Sheffield United, son galibiyetini Ocak 2000'de 2. Lig'de aldı (1-0).
Premier Lig'de Sheffield United ile oynadığı 10 maçı kaybetmeyen Manchester City, rakibi karşısında en üst ligdeki son mağlubiyetini Şubat 1992'de aldı (2-4).
Premier Lig'de bir rakibiyle 5+ kez karşılaşan takımlar arasında aynı takıma karşı en yüksek gole kapama oranı (%90) yakalayan Manchester City, Sheffield ile oynadığı 10 maçın dokuzunda gol yemedi.