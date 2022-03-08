Özgün Şifresi unutulan instagram hesabı nasıl kapatılır?
ÖZGÜN HABERLER

Şifresi unutulan instagram hesabı nasıl kapatılır?

Sosyal medya hesaplarının şifresini unutmak birçok kişinin korkulu rüyasıdır. Bir süre kullanılmayan ve şifresini unutulan instagram hesabımızı nasıl kapatabiliriz? Bu soru en çok aratılanlar listesinde. Sizler için araştırdık ve cevabını bulduk. Instagram hesabı nasıl kapatılır? Şifresi unutulan instagram hesabını kapatmak için bütün detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şifresi unutulan instagram hesabı nasıl kapatılır?
Şifresi unutulan instagram hesabı nasıl kapatılır?

İnstagram şifresini unutan ve hesabına giremeyen birçok kişi var. Instagram hesabına nasıl erişim sağlanacağı ve instagram hesabını nasıl kapatacağı sorusuna kullanıcılar cevap arıyor.Unutulan instagram şifresi ile hesap kapatmak biraz uğraştırıcı bir işlemdir. Üç seçenek ile yapılabilmektedir. İlk olarak uygulama ya da web üzerinden “giriş yapmak için yardım al” seçeneğine tıklayarak yeni şifre oluşturup sonra hesap kapatma işlemini yapmaktır. Bir diğer yöntem ise instagram hesabınızı kaybettiğinize dair bilgilendirme yapmaktır. İşte adım adım detaylar..

Unutulan instagram hesabına nasıl erişim sağlanır?

Şifresi unutulan Instagram hesabına giriş yapmak çok basittir. Mobil uygulama ya da bilgisayar ile Instagrama girilerek, “giriş yapmak için yardım al” kısmına tıklayarak yeni şifre oluşturulmaktadır. E-posta adresine gönderilen şifre yenileme linki ile mevcut Instagram hesabının şifresi yenilenmiş olmaktadır.

İnstagram şifresini unutursak ne yapmalıyız?

Bu durumda pek çok kullanıcı paniğe kapılıp ne yapacağını bilememektedir. Bu durumda başlıca çözüm yöntemleri SMS ile yenileme, sıfırlama maili gönderme ya da şifresi unutulmuş hesabı kapatma oluyor. İnstagram şifrenizi unutmanız durumunda yapabileceğiniz bazı işlemler;

Mail sayesinde şifre sıfırlanmalı

Bu işlem için https://www.instagram.com/acco... adresini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ardından gelen sayfaya kullanıcı adınızı ya da mail adresinizi yazarak devam edebilirsiniz. Bu işlemin ardından mail adresinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Instagram şifrenizi unuttuğunuz hakkında bir posta gelecek olup şifre sıfırlama linki yer almaktadır. O linke tıkladığınız an sizi yeni şifre oluşturma ekranına yönlendirecektir.

Twitter düzeldi mi? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da son dakika erişim problemi!
ÖZGÜN
Twitter düzeldi mi? Twitter neden açılmıyor? Twitter'da son dakika erişim problemi!
Lviv diken üstünde

Lviv diken üstünde

Sivillere molotof yapma eğitimi veriliyor.
Köpekten kaçarkenyola fırladı

Köpekten kaçarken
yola fırladı

Otomobilin altında kalan üniversiteli Rabia'nın durumu kritik.
İşgalde 13üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

Bahçeli: CHP sanal yağ krizinin orkestra şefi oldu

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

İşgal sonrası Rusya'ya dünyadan yaptırım yağıyor.

​Fotoğraflarla o yıl İstanbul'da yaşananlar...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.