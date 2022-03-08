Şifresi unutulan instagram hesabı nasıl kapatılır?

İnstagram şifresini unutan ve hesabına giremeyen birçok kişi var. Instagram hesabına nasıl erişim sağlanacağı ve instagram hesabını nasıl kapatacağı sorusuna kullanıcılar cevap arıyor.Unutulan instagram şifresi ile hesap kapatmak biraz uğraştırıcı bir işlemdir. Üç seçenek ile yapılabilmektedir. İlk olarak uygulama ya da web üzerinden “giriş yapmak için yardım al” seçeneğine tıklayarak yeni şifre oluşturup sonra hesap kapatma işlemini yapmaktır. Bir diğer yöntem ise instagram hesabınızı kaybettiğinize dair bilgilendirme yapmaktır. İşte adım adım detaylar..

Unutulan instagram hesabına nasıl erişim sağlanır?

Şifresi unutulan Instagram hesabına giriş yapmak çok basittir. Mobil uygulama ya da bilgisayar ile Instagrama girilerek, “giriş yapmak için yardım al” kısmına tıklayarak yeni şifre oluşturulmaktadır. E-posta adresine gönderilen şifre yenileme linki ile mevcut Instagram hesabının şifresi yenilenmiş olmaktadır.

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İnstagram şifresini unutursak ne yapmalıyız?

Bu durumda pek çok kullanıcı paniğe kapılıp ne yapacağını bilememektedir. Bu durumda başlıca çözüm yöntemleri SMS ile yenileme, sıfırlama maili gönderme ya da şifresi unutulmuş hesabı kapatma oluyor. İnstagram şifrenizi unutmanız durumunda yapabileceğiniz bazı işlemler;

Mail sayesinde şifre sıfırlanmalı

Bu işlem için https://www.instagram.com/acco... adresini ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ardından gelen sayfaya kullanıcı adınızı ya da mail adresinizi yazarak devam edebilirsiniz. Bu işlemin ardından mail adresinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Instagram şifrenizi unuttuğunuz hakkında bir posta gelecek olup şifre sıfırlama linki yer almaktadır. O linke tıkladığınız an sizi yeni şifre oluşturma ekranına yönlendirecektir.