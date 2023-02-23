İstanbul’un 67 km batısında yer alan Silivri, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almaktadır. Bu fay hattı, Türkiye'deki depremlerin büyük çoğunluğunun kaynağı olarak bilinmektedir. 26 Eylül 2019 tarihinde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan, 5,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde bir kişi kalp krizi sebebiyle ölürken, çoğu panik sebebiyle 43 kişi yaralanmıştır.

SİLİVRİ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Silivri, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almaktadır. Bu fay hattı, Türkiye'deki depremlerin büyük çoğunluğunun kaynağıdır. Silivri ilçesi deprem riski yüksek bir bölge olduğundan, Türkiye'deki diğer birçok ilçe gibi, önemli bir deprem riski altında yer almaktadır.

İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor. İstanbul’daki düşük riskli ilçeler ve semtler; Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent’tir.

İstanbul’daki orta derece riskli ilçe ve semtler; Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy’deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı’dır.

İstanbul’da yüksek derecede deprem riski taşıyan ilçeler; Zeytinburnu, Küçükçekçmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere’dir.

SİLİVRİ’NİN DEPREM RİSKİ RAPORU

Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Silivri’deki binaların ortalama %58’inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %24’ünün hafif, %14’ünün orta, %3’ünün ağır ve %1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Silivri’de, analiz edilen toplam bina sayısı 50.096’dır.

Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Silivri’deki binaların ortalama %18’inin (yaklaşık 9.304 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 40.792 binanın ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.





Silivri’de, analiz edilen toplam bina sayısı 50.096’dır. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Silivri’deki binaların ortalama %18’inin (yaklaşık 9.304 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 40.792 binanın ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.









Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Silivri’de ortalama 58 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 28 kişinin ağır yaralanabileceği ve 257 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.







