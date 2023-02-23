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Silivri deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

Marmara Denizi kıyısında yer alan Silivri, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde bulunması sebebiyle İstanbul’da deprem riski yüksek olan ilçelerden bir tanesi. Orta derece riskli olan deprem bölgeleri arasında yer alan Silivri’de en son 26 Eylül 2019’da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve bu depremde 43 kişi yaralanmıştır. Peki Silivri deprem bölgesi mi? Silivri'nin deprem riski raporu nedir? İşte detaylar.

16:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Silivri deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

Silivri deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?

İstanbul’un 67 km batısında yer alan Silivri, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almaktadır. Bu fay hattı, Türkiye'deki depremlerin büyük çoğunluğunun kaynağı olarak bilinmektedir. 26 Eylül 2019 tarihinde merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan, 5,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde bir kişi kalp krizi sebebiyle ölürken, çoğu panik sebebiyle 43 kişi yaralanmıştır.

SİLİVRİ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Silivri, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almaktadır. Bu fay hattı, Türkiye'deki depremlerin büyük çoğunluğunun kaynağıdır. Silivri ilçesi deprem riski yüksek bir bölge olduğundan, Türkiye'deki diğer birçok ilçe gibi, önemli bir deprem riski altında yer almaktadır.

İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.
İstanbul’daki düşük riskli ilçeler ve semtler;
Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent’tir.
İstanbul’daki orta derece riskli ilçe ve semtler;
Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy’deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili,
Silivri,
Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı’dır.
İstanbul’da yüksek derecede deprem riski taşıyan ilçeler;
Zeytinburnu, Küçükçekçmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere’dir.

SİLİVRİ’NİN DEPREM RİSKİ RAPORU

Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Silivri’deki binaların ortalama %58’inin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %24’ünün hafif, %14’ünün orta, %3’ünün ağır ve %1’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Silivri’de, analiz edilen toplam bina sayısı 50.096’dır.

Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Silivri’deki binaların ortalama %18’inin (yaklaşık 9.304 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 40.792 binanın ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.


Silivri’de, analiz edilen toplam bina sayısı 50.096’dır. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Silivri’deki binaların ortalama %18’inin (yaklaşık 9.304 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 40.792 binanın ise hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.



Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Silivri’de ortalama 58 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 28 kişinin ağır yaralanabileceği ve 257 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.


İstanbul’da deprem toplanma alanları
İstanbul’da deprem toplanma alanları

Türkiye’de fay hattı üstünde bulunmasa da Marmara fay hattına yakınlığı sebebiyle deprem riski yüksek olan illerden İstanbul’da birçok ilçe ve semtte toplanma alanı bulunuyor. Deprem öncesi ve sonrası insanların can güvenliğini sağlamak için büyük bir öneme sahip olan deprem toplanma alanları, genellikle açık alanlarda veya geniş meydanlarda bulunuyor. Kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve diğer acil durum hizmetleri, deprem toplanma alanlarında bulunan koordinasyon merkezlerinde toplanarak, acil durum hizmetlerini daha etkili bir şekilde yürütebiliyor. Peki İstanbul’da deprem toplanma alanları nerelerde var? Deprem toplanma alanlarına nasıl bakılır? Acil toplanma alanı bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım soruların cevabı.


#Silivri
#deprem
#Kuzey Anadolu fay hattı
#Marmara
#büyük İstanbul depremi
42 dakika önce
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Silivri deprem bölgesi mi, fay geçiyor mu?
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