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Son dakika! Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hayatını kaybetti

İtalya’nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, 86 yaşında hayatını kaybetti. Berlusconi'nin ölüm nedeni merak kazandı. Silvio Berlusconi kaç yaşında, neden öldü? Silvio Berlusconi kimdir? İşte detaylı bilgiler...

12:00 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi

İtalya’nın savaş dönemleri haricinde en uzun süre iktidarda kalan ismi Silvio Berlusconi hayatını kaybetti.

SİLVİO BERLUSCONİ NEDEN ÖLDÜ, HASTA MIYDI?

Ansa ajansı, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. San Raffaele Hastanesinde 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca akciğer enfeksiyonu tedavisi gören ve aynı zamanda kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi 86 yaşında hayatını keybetti.

SİLVİO BERLUSCONİ KİMDİR?

İtalya eski başbakanı, siyasetçi Silvio Berlusconi orta sınıf bir ailede 1936 yılında Milano'da doğdu. Babası Luigi Berlusconi bankada çalışmaktaydı annesi ise ev hanımıydı.



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