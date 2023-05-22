Sinan Oğan kimi destekleyecek ve Sinan Oğan kararını ne zaman açıklayacak soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçmeninin tutumu kilit hale gelen ATA İttifakı ve adayı Sinan Oğan’ın seçmeninin desteğini alabilmek için harekete geçti. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la görüşürken, bu görüşmeden birkaç saat sonra sürpriz bir hamle yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oğan’la, Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde bir araya geldi. Sinan Oğan, 2. turda hangi aayı destekleyeceklerini alacağını açıkladı.

Sinan Oğan kimi hangi adayı destekleyecek?

28 Mayıs Pazar günü ikinci turu gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan'ın hangi lideri destekleyeceğine ilişkin açıklama yaptı. Sinan Oğan, 2. tur cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi görüşme trafiği sürürken 14 Mayıs seçiminde ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan şu açıklamayı yaptı.

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimler öngördüğümüz üzere ikinci tura kalmıştır.

Yaklaşık 10 senedir bizimle beraber yol yürüyen, en zor zamanlarda bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza, Türkiye'nin her yerinde çalışan Sinan Oğan gönüllülerine teşekkür ederiyorum.

Biz yaklaşık üç yıl önce eğer bir Türk milliyetçisi adayı olmazsa Türk milliyetçilerini adaysız bırakmayacağız dedik ve bir yola çıktık.

Son ana kadar üzerinde uzlaşılan bir Türk milliyetçisi aday formülünü bekledik ve dedik ki böyle bir aday çıkarsa biz çekileceğiz ve bu adayı kayıtsız şartsız destekleyeceğiz. Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olarak bu yarışa girdik.

Biz bir dip dalgayı bir ayda değil üç yılda hazırladık. Seçmenlerimizi küçümseyen, bize değil başka adreslere yazmaya çalışanların bizim çalışmalarımızı daha dikkatli izlemeye davet ediyoruz. Normal şartlarda almayı beklediğimiz oy oranı yüzde 9 yüzde 16 bandında bir rakamdı. Bir dip dalganın geldiğini ve seçimin sürprizini bizim yapacağımızı söyledik. Linç kültürünü ülkemiz demokrasisi açısından son derece tehlikeli bulmaktayım. Çekilmemiz durumunda ilk turda seçimin biteceği gerçeğini sanırım artık herkes görmüştür.

Eşit ve adil olmayan şartlarda yarıştık. Ne hükümet imkanları ne belediye imkanlarımız yoktu. Buna rağmen büyük bir mücadele örneği sergiledik. Plana sadık kaldık, birçok temel hedeflerimize ulaştık. Büyük Türkiye ve kutlu Turan yolunda ilerleme hedefimiz devam ediyor. Buradaki temel kuralımız ise şudur, plana sadık kaldık.

2. plana itilen milliyetçi seçmeni merkez haline getirdik. Sığınmacılar konusunda farkındalık oluşturduk. 14 Mayıs'ta seçmen Cumhur ve Millet ittifakını uyarmıştır. İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip,… — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 21, 2023

Numan Kurtulmuş ile Ümit Özdağ görüştü

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. İki isim kritik görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. AK Partili Kurtulmuş, "Umuyoruz ki Zafer Partisi de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a destek verir." ifadesini kullanırken; Özdağ ise yaptığı açıklamada "Aramızda temel farklılıklar olduğu açıktır. Faydalı görüşme odluğunu düşünüyoruz" dedi.

ATA İttifakı dağıldı mı?

İkinci turda ATA İttifakı'nın kimi destekleyeceği merak konusuyken beklenmedik bir karar açıklandı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir." ifadelerini kullandı. Vecdet Öz, "Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım." dedi.

"Ümit Özdağ ile kararımız aynı olmak zorunda değil"

Oğan ve Ümit Özdağ'ın tutumunun aynı olup olmayacağı da merak ediliyor. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Oğan, “Ümit Bey'le dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil.” dedi.Sinan Oğan devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Ümit Bey'le tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit Bey'le değil, diğer arkadaşlarla da. Ümit Bey'le dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil.”

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Erdoğan yüzde kaç oy aldı?

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini, Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini, Oğan yüzde 5,17'sini, İnce yüzde 0,43'ünü aldı.

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Sinan Oğan yüzde kaç oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

YSK'nın kesin sonuçlarına göre Muharrem İnce yüzde kaç oy aldı?

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.



