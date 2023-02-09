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Sınavlar ertelenecek mi? ÖSYM, MEB yeni sınav tarihleri

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından 10 ilde Ohal ilan edildi. Tüm illerde okullar yarıyıl tatili dönüşü 1 hafta daha tatil edildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve MEB Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Peki, hangi sınav tarihleri değişti? YKS, MSÜ, TUS, KPSS, MEB, ÖSYM yeni sınav tarihleri haberimizde.

13:11 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ÖSYM, MEB sınav tarihleri

ÖSYM, MEB sınav tarihleri

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi 10 ilde yıkıcı hasarlara neden oldu. 7.7'lik depremin ardından okullar da bir hafta tatil edildi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye ve Adıyaman’da arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yeni kararlarını açıkladı. MEB ise bazı sınavların ertelendiğini duyurdu.

ÖSYM YENİ SINAV TARİHLERİNİ DUYURDU

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 şiddetindeki deprem tüm Türkiye'de etkisini gösterdi. Yaşanan deprem mi artçı sarsıntılar sınavları da sekteye uğrattı. ÖSYM tarafından yapılan son açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan deprem ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle aşağıda belirtilen sınavların başvuru tarihleri değişmiştir”

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuru kapsamında 19 Mart 2023 tarihinde yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ), 26 Mart 2023 tarihine ertelendiği açıklandı. Bununla birlikte Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için başvuruların 9 Şubat'a kadar uzatıldığı aktarıldı.

12 Mart 2023 tarihindeki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) sınavı için de başvuruların 10 Mart'a kadar uzatıldığı söylendi.

MEB E-SINAVLARIN ERTELENDİĞİNİ DUYURDU

Millî Eğitim Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle millî yas ilan edilmesinin ardından ülke genelinde 13 Şubat'a kadar yapılması planlanan elektronik sınavlar ertelendi.

BİLSEM SINAVLARI ERTELENDİ

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle BİLSEM sınavlarıyla ilgili ardı ardına erteleme kararları geldi. BİLSEM'a katılım sağlayacak öğrenciler ve atama başvurusu yapacak öğrenciler, https://orgm.meb.gov.tr/ adreslerinden yapılan duyurularla bilgilendirildi.



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18 dakika önce
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Sınavlar ertelenecek mi? ÖSYM, MEB yeni sınav tarihleri
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