Sibirya soğuklarının yaşandığı şehirde göl dondu

Sibirya soğuklarının yaşandığı, geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Sivas’ta, Ulaş Gölü’nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

GÖL BUZ TUTTU

Gölde oluşan manzaranın tadını çıkartan Hamit Buğra Karcı, göl yüzeyinin donmayan kısmında karabatakların yüzdüğünü ve güzel görüntüler oluştuğunu belirterek, "Gölün yüzeyi yüzde 90 buz tutmuş durumda. Donmayan kısmında karabataklar yüzüyor. Hava sıcaklıkları geceleri eksi 8’i görüyor, gündüzleri ise 5 dereceye çıkıyor. Bu göl geçen sene bu aylarda tamamen buz tutuyordu ve insanlar üzerinde yürüyordu. Şimdi ise yüzde 90’lık bir kısmı buz tutmuş. Orta kısımda ördekler sürekli hareket halinde olup yüzdüğü için buz tutmayan bölge var. Ben de bu manzaranın tadını çıkarıp geziyorum" şeklinde konuştu.

REKLAM

SİVAS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Sivas 5 günlük hava durumu için TIKLAYIN.