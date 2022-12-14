Özgün Sivas TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?
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Sivas TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Sivas TOKİ arsa kura çekilişinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ arsa başvurularını sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, kura sonucu için gözünü TOKİ'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 250 bin sosyal konut kapsamında Sivas 2+1 ve 3+1 kuraları 16-18 Aralık’ta çekilecek. Sivas’ta 13 bin 500 konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Sivas müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Sivas TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Sivas arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivas TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Sivas TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Sivas TOKİ arsa müstakil, hisseli-müşterek kura sonuçları

Sivas TOKİ kura çekiliş tarihleri başvuru yapanlarca araştırılıyor. TOKİ arsa başvurusu sona erdi. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Peki Sivas TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? Sivas TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?

Sivas TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi il il yapılmaya devam ediyor. 12-19 Aralık tarihleri arasında, 7 ilde 15 bin 566 konut için kura çekilecek. Kura çekimi Sivas'ta 16-18 Aralık’ta çekilecek. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde üçüncü etap kura çekimleri yapılıyor. Sivas TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Sivas TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Sivas kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Sivas TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Sivas TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Sarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara.

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