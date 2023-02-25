Sivas fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas ve çevresinde hissedilen depremin ardından AFAD ekipleri harekete geçti. Kentte hasar olup olmadığının tespiti için kontroller sürüyor. Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır" ifadelerini kullandı. Peki Sivas’ta fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Sivas’tan fay geçiyor mu? İşte deprem risk haritası ile Sivas diri fay hattı sorgulama.
Sivas’ta diri fay hattı var mı?
Sivas’ta fay hattı nereden geçiyor?
Sivas deprem riski fazla olan yerler, deprem riski az olan yerler
- Sivas merkez, Yıldızeli, Gemerek, Şarkışla, Altınyayla, Divriği, 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. Kangal, Ulaş ve Gürün ise Sivas’ta deprem riskini en az taşıyan bölgeler.