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Sivas fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'nın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yerin yaklaşık 5,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu deprem sonrası vatandaşlar Sivas deprem fay hattı haritasını sorgulamaya başladı. Peki Sivas deprem fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor? İşte Sivas deprem fay hattı haritası.

09:04 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sivas fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Sivas fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 20.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sivas ve çevresinde hissedilen depremin ardından AFAD ekipleri harekete geçti. Kentte hasar olup olmadığının tespiti için kontroller sürüyor. Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır" ifadelerini kullandı. Peki Sivas’ta fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Sivas’tan fay geçiyor mu? İşte deprem risk haritası ile Sivas diri fay hattı sorgulama.

Sivas depremi

Sivas’ta diri fay hattı var mı?

Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan ve Sivas ve ilçelerinin büyük çoğunluğu 1. derece deprem kuşağında yer alıyor. Sivas il merkezi ise 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. 1. derece deprem kuşağında yer alan ilçeler arasında
Doğanşar, Akıncılar, Divriği, Gölova, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri
ve
Zara
bulunuyor.

Sivas’ta fay hattı nereden geçiyor?

Sivas kent merkezi deprem riski açısından nispeten daha güvenli bir konumda. Fakat Sivas’ın kuzeyine doğru gittiğimizde örneğin
Koyulhisar, Gölova, Akıncılar
ve
Suşehri
gibi ilçelerimiz yüksek derecede deprem tehlikesi altında olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temel gerekçesi bu ilçelerimizin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın üzerinde bulunmasından kaynaklanıyor. Sivas kent merkezinin güneyine baktığımızda ise kabaca Kızılırmak vadisinin içerisinden geçen hatta karşılık geliyor. Güneyde bulunan hat Gemerek Yeni Çubuk’tan başlıyor, Şarkışla’nın güneyinden Divriği’nin kuzeyine kadar devam eden fay hatları mevcut. Kuzeyden geçen fay hatları, güneyden geçen hatlara göre çok Sivas açısından daha fazla tehlike içeriyor.
Sivas deprem risk haritası

Sivas deprem riski fazla olan yerler, deprem riski az olan yerler

  • Sivas merkez, Yıldızeli, Gemerek, Şarkışla, Altınyayla, Divriği, 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. Kangal, Ulaş ve Gürün ise Sivas’ta deprem riskini en az taşıyan bölgeler.

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#sivas deprem risk haritası
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Sivas fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler
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