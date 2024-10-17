Sivas'ta deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu deprem sonrası vatandaşlar Sivas deprem fay hattı haritasını sorgulamaya başladı. Peki Sivas deprem fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor? İşte Sivas deprem fay hattı haritası.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas merkezde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı 10.57 kilometre derinlikte oluştu. Bu depremin ardından vatandaşlar Sivas deprem fay hattı haritasını merak etmeye başladı. Peki Sivas’ta fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Sivas’tan fay geçiyor mu? İşte deprem risk haritası ile Sivas diri fay hattı sorgulama.
Sivas’ta diri fay hattı var mı?
Prof. Dr. Şükrü Ersoy Sivas depremine ilişkin şunları söyledi: "Bu bölgede tarihsel dönem içerisinde büyük depremler yok. 4,7 hissedilme açısından önemli bir deprem ama yıkıcı değil. Türkiye çok aktif. Malatya’daki depreme göre daha küçük bir deprem. Burası çok korktuğumuz bölgeler değil. Uzunluğu fazla olmayan büyük depremler oluşturmayacak bir fay üzerinde meydana gelen deprem diye düşünüyorum. İlk yorumum bu."
Sivas’ta fay hattı nereden geçiyor?
Sivas deprem riski fazla olan yerler, deprem riski az olan yerler
- Sivas merkez, Yıldızeli, Gemerek, Şarkışla, Altınyayla, Divriği, 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. Kangal, Ulaş ve Gürün ise Sivas’ta deprem riskini en az taşıyan bölgeler.