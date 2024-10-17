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Sivas'tan geçen fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Sivas'tan geçen fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

11:4317/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sivas fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler
Sivas fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Sivas'ta deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Bu deprem sonrası vatandaşlar Sivas deprem fay hattı haritasını sorgulamaya başladı. Peki Sivas deprem fay hattı nereden, hangi ilçeden geçiyor? İşte Sivas deprem fay hattı haritası.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Sivas merkezde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı 10.57 kilometre derinlikte oluştu. Bu depremin ardından vatandaşlar Sivas deprem fay hattı haritasını merak etmeye başladı. Peki Sivas’ta fay hattı var mı? Konya deprem bölgesi mi? Sivas’tan fay geçiyor mu? İşte deprem risk haritası ile Sivas diri fay hattı sorgulama.

Sivas depremi

Sivas’ta diri fay hattı var mı?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy Sivas depremine ilişkin şunları söyledi: "Bu bölgede tarihsel dönem içerisinde büyük depremler yok. 4,7 hissedilme açısından önemli bir deprem ama yıkıcı değil. Türkiye çok aktif. Malatya’daki depreme göre daha küçük bir deprem. Burası çok korktuğumuz bölgeler değil. Uzunluğu fazla olmayan büyük depremler oluşturmayacak bir fay üzerinde meydana gelen deprem diye düşünüyorum. İlk yorumum bu."

Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan ve Sivas ve ilçelerinin büyük çoğunluğu 1. derece deprem kuşağında yer alıyor. Sivas il merkezi ise 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. 1. derece deprem kuşağında yer alan ilçeler arasında
Doğanşar, Akıncılar, Divriği, Gölova, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri
ve
Zara
bulunuyor.

Sivas’ta fay hattı nereden geçiyor?

Sivas kent merkezi deprem riski açısından nispeten daha güvenli bir konumda. Fakat Sivas’ın kuzeyine doğru gittiğimizde örneğin
Koyulhisar, Gölova, Akıncılar
ve
Suşehri
gibi ilçelerimiz yüksek derecede deprem tehlikesi altında olduğunu söyleyebiliriz. Bunun temel gerekçesi bu ilçelerimizin Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın üzerinde bulunmasından kaynaklanıyor. Sivas kent merkezinin güneyine baktığımızda ise kabaca Kızılırmak vadisinin içerisinden geçen hatta karşılık geliyor. Güneyde bulunan hat Gemerek Yeni Çubuk’tan başlıyor, Şarkışla’nın güneyinden Divriği’nin kuzeyine kadar devam eden fay hatları mevcut. Kuzeyden geçen fay hatları, güneyden geçen hatlara göre çok Sivas açısından daha fazla tehlike içeriyor.
Sivas deprem risk haritası

Sivas deprem riski fazla olan yerler, deprem riski az olan yerler

  • Sivas merkez, Yıldızeli, Gemerek, Şarkışla, Altınyayla, Divriği, 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. Kangal, Ulaş ve Gürün ise Sivas’ta deprem riskini en az taşıyan bölgeler.

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