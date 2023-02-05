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Sivas’ta yarın okullar tatil olacak mı? Sivas Valiliğinden kar açıklaması

Sivas Valiliği, kentte etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ve tipi konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde kar yağışının aralıklı devam edeceği, gece saatlerinden sonra etkisini artırarak kuvvetli olacağının beklendiği belirtildi. Yarıyıl tatili sona eriyor. 6 Şubat Pazartesi günü öğrenciler ders başı yapacak. Öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu surusuna cevap arıyor. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas Valiliği açıklaması! Sivas kar tatili var mı? Sivas'ta bugün okul var mı, okullar tatil mi?

12:25 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sivas'ta okullar tatil edildi mi?

Sivas'ta okullar tatil edildi mi?

Özellikle yarın yağışla birlikte beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yağışların yer yer tipi şeklinde olacağının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, "Kuvvetli kar yağışının, çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini azaltacağı ve ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kar yağışı sonrası hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına düşeceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sivas hava durumu

Açıklamada, oluşması muhtemel kuvvetli buzlanma, don olayı, tipi, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Sivas'ta okullar tatil mi?

Sivas'ta okulların tatil edildiğine dair henüz valilik açıklaması bulunmamaktadır.



#sivas hava durumu
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#sivas okul tatili
#sivas valiliği
1 saat önce
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Sivas’ta yarın okullar tatil olacak mı? Sivas Valiliğinden kar açıklaması
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