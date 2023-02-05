Sivas TOKİ arsa kura çekilişinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ arsa başvurularını sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, kura sonucu için gözünü TOKİ'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 250 bin sosyal konut kapsamında Sivas 2+1 ve 3+1 kuraları 16-18 Aralık’ta çekilecek. Sivas’ta 13 bin 500 konut projeli arsa satışı yapılacak. TOKİ Sivas müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihlerini henüz açıklamadı. Peki Sivas TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Sivas arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.