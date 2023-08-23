Siyah mercimek Asya mutfaklarının vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Yüzyıllardır tüketilen siyah mercimeğin insan sağlığına inanılmaz faydaları vardır. Peki siyah mercimeğin faydaları nelerdir? Siyah mercimek hangi hastalıklara iyi gelir? Son yıllarda tüketilmesi adeta popüler olan siyah mercimek tam bir lif deposudur. İşte siyah mercimeğin faydaları, kalori ve besin değeri...

SİYAH MERCİMEĞİN FAYDALARI NELERDİR?

- Bir tabak siyah mercimek yaklaşık 50 grama denk gelir. Gün içerisinde tüketilen bu gram vücudun ihtiyacı olan karbonhidrat yani enerjiyi karşılar. 150 kalori içerdiğinden kilo almaya neden olmaz.

- Et tüketmeyi sevmeyenler için ideal bir protein kaynağı olan siyah mercimek, iki tabak tüketilmesi yeterli olacaktır. -

Siyah renkli olmasını sağlayan antosiyaninler, vücudun hızla toksinlerdne arınmasını destekler. Böbrek ve mesanedeki bakterileri ve asitlenmeyi önleyerek kum, taş oluşumunun engeller. İdrar yolu ile enfeksiyonları atar.

- Sindirim sisteminin fonksiyonlarını artıran lif maddesi bakımından zengin olan siyah mercimekten sadece bir porsiyon tüketerek uzun süre tok kalmayı da sağlayarak kilo vermede yardımcı olan besinler arasında yer alır.

- Folik asit ve B vitamin kompleksi bakımından zengin olan siyah mercimek, kemik ve kas yapısını güçlendirir. İleri yaşlarda görülme ihtimali olan eklem ağrıları, iltihaplanmalar, kireçlenme ve kemik erimesi gibi hastalıkların önüne geçer.

- Sindirim sisteminin fonksiyonlarını artıran lif maddesi bakımından zengin olan siyah mercimekten sadece bir porsiyon tüketerek uzun süre tok kalmayı da sağlayarak kilo vermede yardımcı olan besinler arasında yer alır.

- Folik asit ve B vitamin kompleksi bakımından zengin olan siyah mercimek, kemik ve kas yapısını güçlendirir. İleri yaşlarda görülme ihtimali olan eklem ağrıları, iltihaplanmalar, kireçlenme ve kemik erimesi gibi hastalıkların önüne geçer.

- Güçlü esansiyel aminositler barındıran siyah mercimek diğer tahıl besinleri gibi metiyonin maddesi bakımından zayıf kalır bu yüzden patatesle tüketilmesi tavsiye edilir. -

Kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Aynı zamanda kan şekerini düzenleyerek diyabet hastalığının da önüne geçer.

- Güçlü esansiyel aminositler barındıran siyah mercimek diğer tahıl besinleri gibi metiyonin maddesi bakımından zayıf kalır bu yüzden patatesle tüketilmesi tavsiye edilir.

- Kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp ve damar hastalıklarının yaşanma riskini azaltır. Aynı zamanda kan şekerini düzenleyerek diyabet hastalığının da önüne geçer.

- Güçlü antioksidan içeren siyah mercimek, ile ilgili yapılan araştırmalarda kanserli hücrelerin çoğalmasını engellediği ortaya çıkarılmıştır. Tümörlü hücrelerin oluşumunu önleyen siyah mercimek özellikle mide ve kolon kanserinin önüne geçer. -

- Güçlü antioksidan içeren siyah mercimek, ile ilgili yapılan araştırmalarda kanserli hücrelerin çoğalmasını engellediği ortaya çıkarılmıştır. Tümörlü hücrelerin oluşumunu önleyen siyah mercimek özellikle mide ve kolon kanserinin önüne geçer.

- Uzmanlar kansızlık ve anemi hastaları için siyah mercimeği öneriyor.

SİYAH MERCİMEK KALORİ VE BESİN DEĞERİ

Yüksek oranda kompleks karbonhidrat içeren siyah mercimek uzun süre tokluk hissi sağlar. 1 porsiyon yani yaklaşık 50 gram kara mercimek yaklaşık olarak 150 kalori içerir.

Protein içeriği açısından zengin olan siyah mercimek özellikle vegan beslenenler için iyi bir protein kaynağıdır.

8 adet esansiyel aminoasit içeren siyah mercimek yalnızca metionin içermez. O yüzden siyah mercimeğin metionin içeren tahıllar, çekirdek ve yağlı tohumlar ile bitlikte tüketilmesi önerilir.

Yüksek oranda lif içeriği ile dikkat çeken siyah mercimeğin 1 porsiyonu yaklaşık olarak 10 gram diyet lifi bulunur. Sadece günde 1 porsiyon siyah mercimek tüketilerek günlük lif gereksiniminin % 30’u karşılanabilir.

Fosfor, magnezyum, çinko ve demir mineralleri açısından da zengin bir kaynak olan siyah mercimek folik asit ve B grubu vitaminlerinden de zengindir.

Siyah mercimeği diğer mercimek türlerinden ayıran en önemli özelliği ise ona siyah rengi veren antosiyanindir.

SİYAH MERCİMEK NASIL TÜKETİLİR?

Beluga mercimeği ülkemizde yeni popüler olan bakliyatlardan biridir. Bu nedenle Beluga mercimeği yemekleri insanlar tarafından merak edilir. Beluga mercimeği her mutfakta pişen kırmızı ve yeşil mercimek gibi kullanılabilir. Bu da temelde, kırmızı veya yeşil mercimeğin kullanıldığı her türden yemekte yeşil veya kırmızı mercimek yerine Beluga mercimek kullanabilmeniz anlamına gelmektedir. Siyah mercimek aynı zamanda kolay pişme özelliğine de sahiptir, aynı zamanda son derece lezzetlidir.

Beluga mercimeği pişirilmeden önce ılık su içerisinde yaklaşık 10 dakika kadar bekletilir. Ardından tencereye alınarak 1 bardak siyah mercimeğe 3 bardak su eklenir. Su kaynamaya başladığında yaklaşık 15 – 30 dakika kadar kaynatılır. Ardından süzülerek çeşitli yemeklerde kullanılabilir. Beluga mercimeği köftesi, beluga mercimek çorbası veya beluga mercimeği yemeği için yukarıda saydığımız adımları attıktan sonra, mercimeği rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dünyada da oldukça popüler olan Beluga mercimeği, özellikle salatalarda, çorbalarda, pilavlarda ve çeşitli vejetaryen yemek tariflerinde de rahatlıkla kullanılabilir.











