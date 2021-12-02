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SMA tarama testi ücretli mi, ücretsiz mi olacak?

SMA tarama testi son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrası gündeme geldi. SMA Bilim Kurulu Toplantısı bugün gerçekleşti. SMA Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakan Koca SMA hastalığına dair alınacak önlemlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca SMA hastalığı için SMA tarama testinin zorunlu olacağını açıkladı. Peki, SMA tarama testi vatandaşlara ücretsiz mi olacak? SMA tarama testi ücretli mi ücretsiz mi? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SMA tarama testi ücretli mi, ücretsiz mi olacak?
Özgün

Ülkemizde SMA hastası çocuğu dünyaya gelen aileler büyük sıkıntılar yaşıyor. SMA hastalığı için evlilik öncesinde tarama testi zorunluluğu getiriliyor. SMA tarama testinin zorunluğu hale getirileceğini SMA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu olacak
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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. SMA taramasının zorunlu hale getirileceğini duyuran Bakan Koca, 'Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir. Çalışma ay sonu uygulanmaya konacak.' dedi.

SMA TARAMASI NE ZAMAN ZORUNLU OLACAK?

SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; "SMA önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve tüm yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması uygulamasını başlatıyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek." ifadelerini kullandı.

SMA TARAMA TESTİ ÜCRETLİ Mİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Tarama sonucunda, genetik yapıları SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler, eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devlet tarafından karşılanacak.

SMA taraması kimler için zorunlu olacak? Kimlere SMA taraması yapılacak?
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