SMA tarama testi ücretli mi, ücretsiz mi olacak?

Ülkemizde SMA hastası çocuğu dünyaya gelen aileler büyük sıkıntılar yaşıyor. SMA hastalığı için evlilik öncesinde tarama testi zorunluluğu getiriliyor. SMA tarama testinin zorunluğu hale getirileceğini SMA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
SMA TARAMASI NE ZAMAN ZORUNLU OLACAK?
SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; "SMA önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve tüm yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması uygulamasını başlatıyoruz. Evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilecek." ifadelerini kullandı.
SMA TARAMA TESTİ ÜCRETLİ Mİ ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Tarama sonucunda, genetik yapıları SMA hastası bebek dünyaya getirme riski içeren çiftler, eğer arzu ederlerse tüp bebek yöntemiyle bu riskten uzak bir şekilde çocuk sahibi olabilirler. Bedeli devlet tarafından karşılanacak.