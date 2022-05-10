​Şöför nasıl yazılır? Doğru yazılışı şoför mü, şöför mü?

Sıklıkla karıştırılan kelimelerden olan "şoför"ün doğru yazımı nasıldır? İşte, şöför nasıl yazılır? Doğru yazımı şöför yoksa şoför mü? İşte, detaylar.
ŞÖFÖR NASIL YAZILIR?
Şoför kelimesini her ne kadar seslendirirken iki 'ö' şeklinde çıksa da şoförün doğru yazılışı 'şoför' şeklindedir. Şöför şeklindeki kullanımla sık sık karşılaşılıyor olunsa da bu yanlış bir kullanımdır.
ŞOFÖR MÜ, ŞÖFÖR MÜ?
Mesleği araba kullanmak olan sürücü anlamına gelen şoför kelimesini şoför şeklinde de yazılmış halde görebilmeniz mümkündür. Hatta şefer olarak yazılmasa da o şekilde telaffuzlarla da karşılaşmış olabilirsiniz. Ancak 'şöför' şeklindeki kullanım yanlıştır. Kelimenin hem telaffuzu hem de yazılışı şoför şeklindedir.
TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE ŞOFÖR DOĞRU YAZIMI
- Şöför (Yanlış)
- Şoför (Doğru)
ŞOFÖR NEDİR?
Şoför meslek olarak sürücülük yapan, araba kullanan kişi, araba kullanmayı meslek edinen kimse anlamına gelen bir kelimedir.