Yaz aylarında mevsim sebzeleri ve meyveleri ile hazırlanacak birçok yemek tarifi bulunmaktadır. Yaz mevsiminde pazar, manav ve marketlerde bulabileceğiniz besinlerle yapılan sağlıklı yemek tariflerini sizler için derledik. Yazın hangi meyveler olur? Yaz aylarında hangi sebzeler olur? İşte yaz aylarında yetişen meyve ve sebzeler ile yapılacak lezzetli yaz tarifleri haberimizde.