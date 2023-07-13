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Yazın sevilen lezzeti: Evde soğuk kahve yapımı

Yaz aylarında serinlemenin bir yolu da soğuk içecekler tüketmektir. Kahve tutkunlukları kışın sımsıcak kahve içerken yazın ferahlamak için buz gibi soğuk kahveler içerek kahve keyfini taçlandırabilirler. Yazın içebileceğiniz ve evde kolaylıkla hazırlanan soğuk kahve tarifini sizler için hazırladık. İşte soğuk kahve tarifinin ayrıntıları...

15:06 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Soğuk kahve

Soğuk kahve

Yaz günlerinde iç ferahlatmalık buz gibi soğuk kahve tarifleri merak ediliyor. Evinizde yapabileceğiniz buz gibi soğuk kahve tarifi haberimizde.

EV YAPIMI SOĞUK KAHVE TARİFİ

Türkiye’de de sıkça tüketilen cappuccinoyu, sıcak havalara özel soğuk halde hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler

Hazır sade kahve

Şeker

Çikolatalı süt

Soğuk kahve nasıl hazırlanır?

Hazır kahveyi çözünene kadar sıcak suda bekletin.

Ardından şeker, buz küpleri ve çikolatalı sütü köpürene kadar karıştırın.

Karışımınızı kahvenizle birleştirin.

Servis bardağına alın ve ferahlamaya hazırlanın!



#soğuk kahve
#evde soğuk kahve
#soğuk kahve tarifi
40 dakika önce
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