Soğuk kahve
Yaz günlerinde iç ferahlatmalık buz gibi soğuk kahve tarifleri merak ediliyor. Evinizde yapabileceğiniz buz gibi soğuk kahve tarifi haberimizde.
EV YAPIMI SOĞUK KAHVE TARİFİ
Türkiye’de de sıkça tüketilen cappuccinoyu, sıcak havalara özel soğuk halde hazırlayabilirsiniz.
Hazır sade kahve
Şeker
Çikolatalı süt
Soğuk kahve nasıl hazırlanır?
Hazır kahveyi çözünene kadar sıcak suda bekletin.
Ardından şeker, buz küpleri ve çikolatalı sütü köpürene kadar karıştırın.
Karışımınızı kahvenizle birleştirin.
Servis bardağına alın ve ferahlamaya hazırlanın!