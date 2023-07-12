|
Özgün

İzmir'in yöresel tatlarından Çiporta tarifi

Ege'ye ait birçok otun pişirilmesiyle hazırlanan çiporta tarifi pratik ve lezzetli bir yemektir. Ana yemek olarak da tüketilebilecek çiporta yemeğinin yapımı oldukça olaydır. Peki, çiporta nasıl yapılır? Çiporta hangi otlarla hazırlanıyor? İşte nefis İzmir yemeği çiportanın yapılışına dair detaylar...

08:20 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çiporta

Çiporta

Akşam yemeklerinde severek tüketeceğini çiporta tarifi tahmin ettiğinizden daha kolay bir tarif. Peki, çiporta nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız çiporta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ÇİPORTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 tutam yaban pırasası

1 tutam taze soğan

1 tutam sirken otu

1 adet girit kabağı

2 adet taze patates

1 adet kuru soğan

1 tutam semiz otu

1 tutam dere otu

1 tutam maydanoz

1 tutam arap saçı

1 tutam ebegümeci

1 tutam gelincik

1 tutam kaz ayağı

1 tutam radika

3 adet sivri biber

6 adet domates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı zeytinyağı

ÇİPORTA NASIL YAPILIR?

Çiporta yemeği için birer tutam dere otu, maydanoz, semiz otu, arap saçı, gelincik, ebegümeci, kaz ayağı, yaban pırasası, radika, sirken otu ve taze soğan ayıklanıp doğranır. Ardından yeşillikler harmanlanıp patatesler soyulur. Akabinde ayıklanan otlar yıkanıp suda bekletilmektedir. Sonrasında soğan büyükçe doğranır ve zeytinyağında kavrulur. Üstüne bir yemek kaşığı salça koyulur. Sonrasında suda bekletilmiş olan yeşillikler, girit kabağı, sivri biberler, patatesler eklenip pişirilmeye başlanır. Sonrasında doğranmış olan domatesler bu yeşilliklerin üstüne dökülmektedir. Ardından tuz katılır. Afiyet olsun.



#çiporta
#çiporta tarifi
#çiporta yemeği
43 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kırşehir'in yöresel yemeği çirleme tarifi