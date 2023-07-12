Çiporta
Akşam yemeklerinde severek tüketeceğini çiporta tarifi tahmin ettiğinizden daha kolay bir tarif. Peki, çiporta nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız çiporta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ÇİPORTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
1 tutam yaban pırasası
1 tutam taze soğan
1 tutam sirken otu
1 adet girit kabağı
2 adet taze patates
1 adet kuru soğan
1 tutam semiz otu
1 tutam dere otu
1 tutam maydanoz
1 tutam arap saçı
1 tutam ebegümeci
1 tutam gelincik
1 tutam kaz ayağı
1 tutam radika
3 adet sivri biber
6 adet domates
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı salça
1 çay bardağı zeytinyağı
ÇİPORTA NASIL YAPILIR?
Çiporta yemeği için birer tutam dere otu, maydanoz, semiz otu, arap saçı, gelincik, ebegümeci, kaz ayağı, yaban pırasası, radika, sirken otu ve taze soğan ayıklanıp doğranır. Ardından yeşillikler harmanlanıp patatesler soyulur. Akabinde ayıklanan otlar yıkanıp suda bekletilmektedir. Sonrasında soğan büyükçe doğranır ve zeytinyağında kavrulur. Üstüne bir yemek kaşığı salça koyulur. Sonrasında suda bekletilmiş olan yeşillikler, girit kabağı, sivri biberler, patatesler eklenip pişirilmeye başlanır. Sonrasında doğranmış olan domatesler bu yeşilliklerin üstüne dökülmektedir. Ardından tuz katılır. Afiyet olsun.