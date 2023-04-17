Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidiyor. 27 gün sonra kurulacak olan seçimlerde milyonlarca seçmen Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem milletvekili için tercihi yapacak. Seçimlere Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı ile giren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda seçimi kazanır mı?

Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında anketlerle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Anketlerle ilgili soruya cevap veren Erbakan, '' Sahadaki gözlemlerim ve anketlerin de ortaya koyduğu gerçek Cumhur İttifakı'nın önde olduğuna yönelik. Deprem bölgesindeki yaraların sarılmasının da etkisi var. Son birkaç ay içerisinde bir toparlanma var. Bunda Yeniden Refah Partisi'nin de sinerjisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir yükselişi var. Bunu anketlerde görüyoruz. Şunu da söyleleyim; 7'li masada da düşüş var. Muharrem İnce'nin İYİ Parti ve CHP'den oyları süpürmesi 7'li masayı zayıflattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinci turda seçimi kazanacaktır'' ifadelerini kullandı.

Areda Survey son seçim anketi kim önde?

Araştırma şirketi Areda Survey’in 10 bin 136 kişinin katımıyla yaptığı Siyasal Eğilim Araştırması’nda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Anket sonuçları Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güvenini bir kez daha gösterdi. Buna göre seçimlerde vatandaşların tercihi yüzde 50,8 ile Erdoğan.

Areda Survey’in 12-14 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda Erdoğan yüzde 50,8 ile kazanıyor. Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 43,1’de kalırken İnce yüzde 4,5 ve Oğan 1,6 alıyor.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı kaç?

Anket sonucuna göre vatandaşların aday tercihi %50,8 ile Recep Tayyip Erdoğan olurken birinci turda seçimleri kazanıyor. Seçimlerin ikinci tura kalmasına yönelik cevapta ise %52,6 ile yine Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı. “Bu Pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ise verilen cevapta AK Parti %40,4 alarak en yakın rakibi CHP’ye büyük fark attı. CHP’nin %25,5 oy aldığı ankette, Yeşil Sol 10,3, MHP 8,8 ve İYİ Parti 7,6 oy alıyor.

Optimar son anket sonuçları: Hangi aday ne kadar oy alıyor?

Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar tarafından yapılan ankette "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksiniz" sorusuna ankete katılanların yüzde 45.9'u Erdoğan yanıtını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu söyleyenlerin oranı yüzde 43.9 olurken, Muharrem İnce diyenler 8.3, Sinan Oğan diyenler ise yüzde 1.7 oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanıyor?

Optimar’ın “Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır?" sorusuna ise ankete katılanların yüzde 53,4'ü Başkan Erdoğan dedi. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı yüzde 42.'de kalırken, Muharrem İnce yüzde 3.6, Sinan Oğan ise yüzde 0.9'da kaldı.



