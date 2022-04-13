ABD Enflasyon verilerinde doruğa ulaştı

ABD mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1,2, yıllık ise yüzde 8,5 artış gösterdi. Beklentileri kamçılayan enflasyon verisi sonrası piyasaların ilk tepkisi ne oldu? İşte detaylar...

GERÇEKLEŞEN VERİLERE PİYASALARDAN TEPKİ

ABD enflasyon verisine piyasalar sınırlı tepki gösterdi. Kritik veri öncesi 1.955 dolar bandında hareket eden ons altın 1.968 dolar seviyesine, buradan esen rüzgarla gram altın fiyatı 922 TL'den 928 TL'ye yükseldi. 14,68 TL bandında seyreden dolar/TL ise yatay negatif seyir izledi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA MI GELDİ?

Çekirdek gösterge olan gıda ve enerji fiyatları hariç veri Mart'ta yıllık yüzde 6,5 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Aylık olarak çekirdek enflasyon ise yüzde 0,3 olarak göze çarptı. Şubat ayında ise ABD'de yıllık enflasyon yüzde 7,9 olmuştu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,8 olarak kayıtlara geçmişti.

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BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜNÜN PİYASALARI TEDİRGİN EDEN AÇIKLAMALARI

Savaşın enflasyon üzerindeki etkilerine Beyaz Saray yönetimi de dikkat çekmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Şubat ayı enflasyonunun Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle petrol fiyatlarında görülen sert sıçramayı yansıtmadığını belirtti.

Psaki "Mart enflasyonunun Putin'in fiyat artışlarına bağlı olarak olağanüstü yüksek gelmesini bekliyoruz. Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan küresel sıkıntılar ve anormal fiyat artışları nedeniyle çekirdek ve manşet enflasyon arasında büyük bir farklılık bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"ENERJİ VE SANAYİ EMTİALARINDA YAŞANAN ARZ KRİZİ ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR"

ABD'deki enflasyon rakamlarını Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Haber ekranlarında değerlendirdi. Arda Çoşar, "Pandemi döneminde ülkeler kapanınca ülkelerin Merkez Bankaları faizleri indirdi ve bilanço genişletti. Piyasaya verilen paralar dünyaya enflasyon olarak geri döndü. Emtia üretimine yeteri kadar yatırım yapılmaması sebebiyle küresel bazda hem enerji hem de sanayi emtialarında arz sıkıntısı yaşandı. Bununda enflasyona etkisi olduğunu gördük." açıklamalarında bulundu.

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ÖZGÜN Putin'in açıklamalarından sonra petrol fiyatları yükselişe geçti